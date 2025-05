Την απόφαση να διατηρήσει το προσωρινό μπλοκάρισμα των απελάσεων δεκάδων μεταναστών από τη Βενεζουέλα που κρατούνται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ για παραβίαση της τήρησης των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

BREAKING 🅱️

The Supreme Court BLOCKS President Trump from moving forward with deportations under 1798 Alien Enemies Act..

👀 pic.twitter.com/rx856XdRBr

— American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) May 16, 2025