Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις λίγα 24ωρα μετά την Σύνοδο της Αλάσκας, μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν και λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα της Κυριακής (17/8), προκειμένου να αποφασίσουν αν τελικά θα συνοδεύσουν ή όχι τον Ουκρανό πρόεδρο στη συνάντηση της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Στην τηλεδιάσκεψη θα προεδρεύσουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

Με την πρόεδρο της Κομισιόν

Τελικά στον Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι θα συνοδεύσει σίγουρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ίδια το ανακοίνωσε σε ανάρτησή της γράφοντας: «Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο».

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels. Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Στη συνάντηση είναι σαφές ότι θα λάβουν μέρος επίσης ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων. «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Σύμφωνα με τον γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Politico, οι Ευρωπαίοι φαίνεται πως συζητούν και άλλα ονόματα. Για παράδειγμα τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και τον Φινλανδό πρωθυπουργό Αλεξάντερ Στουμπ, που μάλλον θα βρεθούν στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

To Politico εκτιμά πως πρόκειται για «τα βαριά χαρτιά» της Ευρώπης και εξηγεί ότι ο Στουμπ είναι «ένας από τους αγαπημένους συνομιλητές του Τραμπ. Η ιδέα είναι ότι ο Φινλανδός πρωθυπουργός μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι και μπορεί να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει την Ευρώπη σε πιθανές περαιτέρω συνομιλίες».

Το Ντονμπάς, στο επίκεντρο των απαιτήσεων του Πούτιν

Όπως αποκαλύπτουν πηγές του Reuters λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος διεκδικεί την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στις εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά από το Κίεβο για να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Αναμένει επίσης από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Το περίγραμμα της πρότασης Πούτιν αποκαλύφθηκε την επομένη της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο προς το παρόν εάν η πρόταση αυτή αποτελεί σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις ή τελική λύση που η Μόσχα θεωρεί αδιαπραγμάτευτη.

Η πρόταση Πούτιν αποκλείει την κατάπαυση πυρός μέχρι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία, μπλοκάροντας μια από τις βασικές απαιτήσεις του Ζελένσκι.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περιοχές του Σούμι και του Χαρκόβου συνολικής έκτασης περίπου 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσιάζει ο ουκρανικός ιστότοπος Deep State, όπου η Ουκρανία φέρεται να ελέγχει περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονμπάς.

Αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, ο Πούτιν επιδιώκει επίσης την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Δεν έχει γίνει σαφές εάν αυτό θα σήμαινε αναγνώριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή από όλες τις δυνάμεις της Δύσης και την Ουκρανία.

Εξάλλου, τόσο το Κίεβο όσο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν την επίσημη αναγνώριση της κυριαρχίας της Μόσχας στη χερσόνησο.