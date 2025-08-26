Πολιτικοί τριγμοί στη Γαλλία, εν αναμονή της ψήφου εμπιστοσύνης που θα ζητήσει η κυβέρνηση σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η παραμονή της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού στην εξουσία κρέμεται σε μία κλωστή, την ίδια στιγμή που οι δημοσιονομικοί δείκτες της χώρας δεν εμπνέουν αισιοδοξία, με τους επενδυτές να εκφράζουν την ανησυχία τους.

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού δήλωσε ότι «οι βουλευτές έχουν 13 ημέρες για να επιλέξουν ανάμεσα στο χάος και την υπευθυνότητα».

Ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια παρέμβασή του, δεν έκρυψε την ανησυχία του. «Δεν εύχεται μια εκ νέου διάλυση της Βουλής, αλλά δεν μπορεί να το εμποδίσει, καθώς πρόκειται για συνταγματική πρόβλεψη» ανέφεραν πηγές του Ελιζέ.

Πιέσεις δέχθηκαν τα γαλλικά ομόλογα για δεύτερη ημέρα, καθώς οι αγορές αντιδρούν στην ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση με επίκεντρο το σχέδιο προϋπολογισμού και τις τοποθετήσεις των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν θα του τη δώσουν. Αν τα πράγματα δεν αλλάξουν δραστικά, η κυβέρνηση θα πέσει, και το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 με περικοπές 40 δισ. ευρώ που έχει στόχο την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της χώρας θα μείνει στα συρτάρια.

Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη, που ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών έφτασε το πρωί σε ραδιοφωνική του συνέντευξη να μιλήσει για κίνδυνο παρέμβασης του ΔΝΤ στη χώρα, κάτι που για μια οικονομία και μια στρατιωτική δύναμη του μεγέθους της Γαλλίας θα ισοδυναμούσε με καταστροφή.

Αργότερα, ο Ερίκ Λομπάρ προχώρησε σε ολική αναδίπλωση, γράφοντας στο X: «Δεν βρισκόμαστε σήμερα υπό την απειλή οποιασδήποτε παρέμβασης, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός διεθνούς οργανισμού».

La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité. Le calme, c’est de constater que l’économie française est solide, que la signature de la France sur les marchés est reconnue et que nous finançons notre dette sans difficulté. Nous ne sommes, aujourd’hui,… — Eric Lombard (@Eric_R_Lombard) August 26, 2025

Απώλειες για το χρηματιστήριο του Παρισιού

Σήμερα Τρίτη όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν με απώλειες. Στο Παρίσι ο CAC 40 δέχθηκε ισχυρές πιέσεις. Έφτασε να χάνει ακόμα και 2%, ενώ γύρω στις 5:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος οι απώλειες που κατέγραφε ήταν στο 1,40%.

Η δοκιμασία που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μπαϊρού αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στο σπιράλ κρίσεων που δοκιμάζει τη δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης, καθώς από τον Μάιο του 2022, κάτω από την πίεση των πολιτικών εξελίξεων, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει διορίσει τέσσερις διαφορετικούς πρωθυπουργούς, με τελευταίο τον Φρανσουά Μπαϊρού. Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ και Μισέλ Μπαρνιέ δεν κατάφεραν να πείσουν τους Γάλλους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που κρίνουν ως αναγκαίες για την επαναφορά της γαλλικής οικονομίας σε θετικό κλίμα.

Η αδυναμία πολιτικής συνεννόησης για ένα γενναίο πρόγραμμα περικοπών και αύξησης της παραγωγικότητας προβληματίζει τους επενδυτές, η στάση των οποίων διαμορφώνει το κλίμα εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας στα γαλλικά ομόλογα.

«Η Γαλλία είναι σε απόλυτο χάος! Δεν έχει δημοσιονομική πειθαρχία, δεν έχει αύξηση του ΑΕΠ, το κόστος κοινωνικής ασφάλισης εκρήγνυται και η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ασταθής», έγραψε στο X ο Τζέροαν Μπλόκλαντ, διαχειριστής κεφαλαίων, λέγοντας πως ίσως η ΕΚΤ αναγκαστεί να σώσει τη Γαλλία, αποδυναμώνοντας το ευρώ.

France is a total mess! It has no budget discipline, no GDP growth, social security costs that are exploding, and a highly unstable government.

Prime Minister Bayrou is calling for a confidence vote, risking another collapse of the French government. Again, the key topic is… pic.twitter.com/Kr9qH7X0ZS — jeroen blokland (@jsblokland) August 26, 2025

Τα spreads του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας, δηλαδή η διαφορά της απόδοσής του από το αντίστοιχο γερμανικό, τείνουν να αυξάνονται συνεχώς, δείχνοντας την ανησυχία των επενδυτών σχετικά με τη γαλλική οικονομία.

«Πρόκειται για μια κραυγαλέα επιστροφή του ασφαλίστρου κινδύνου στα γαλλικά ομόλογα, το οποίο βρισκόταν πάντα στο παρασκήνιο», δήλωσε η Αντρέα Τουενί, επικεφαλής πωλήσεων στη Saxo Banque France. Η αγορά «αναγνωρίζει ότι η Γαλλία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού σκηνικού», είπε η ίδια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το γαλλικό spread έφτασε το υψηλό του περασμένου Απριλίου, ενώ είχε κορυφωθεί τον Ιανουάριο, όταν και πάλι ο Φρανσουά Μπαϊρού προσπαθούσε να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν και τελικά το είχε καταφέρει.