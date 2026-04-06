Η επανδρωμένη, με τέσσερις αστροναύτες, αποστολή Artemis II έσπασε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που διήνυσαν οι άνθρωποι από τη Γη κατά τη διάρκεια της πτήσης τους κοντά στη Σελήνη.

Ειδικότερα, η αποστολή Artemis II της NASA ξεπέρασε το ρεκόρ απόστασης που είχε θέσει το Apollo 13, στέλνοντας τέσσερις αστροναύτες βαθύτερα στο διάστημα από ποτέ. Λίγο πριν τις 21:00 (ώρα Ελλάδας), το πλήρωμα του Artemis II βρισκόταν σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από τα 400.171 χιλιόμετρα που κάλυψε το πλήρωμα του Apollo 13 το 1970.

Η διαστημική κάψουλα Orion δεν προσγειώθηκε στη Σελήνη αλλά πέταξε γύρω από την αθέατη πλευρά της, μέσω μιας «ελεύθερης τροχιάς επιστροφής». Υπενθυμίζεται ότι το Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση προς τη Σελήνη από το 1972.

Ιστορική στιγμή για την εξερεύνηση του Διαστήματος

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την εξερεύνηση του Διαστήματος, καθώς η αποστολή σηματοδοτεί ένα ισχυρό βήμα προς την επιστροφή της ανθρωπότητας στην εξερεύνηση της Σελήνης — καθοδηγούμενη από το θάρρος, την καινοτομία και τη φιλοδοξία να πάει πιο μακριά από ό,τι είχε φανταστεί ποτέ.

