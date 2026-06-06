Τα συστήματα αεράμυνας του Μπαχρέιν αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τρεις πυραύλους και έναν αριθμό drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με στόχο αμάχους στο βασίλειο, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας.

Επίσης σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το Ιράν συνεχίζει τη «συστηματική εχθρική προσέγγισή» του μέσω «παράνομων» επιθέσεων, προσθέτοντας ότι όλα τα όπλα και οι μονάδες του βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας σε κατάσταση αμυντικού συναγερμού για την προστασία της χώρας.

Η ανακοίνωση προέτρεπε το κοινό να αποφεύγει να πλησιάζει ή να αγγίζει τυχόν ύποπτα αντικείμενα που προέκυψαν από αυτό που χαρακτήρισε ως «βάναυση ιρανική επιθετικότητα» και να τα αναφέρει αμέσως.

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι η σκόπιμη χρήση πυραύλων και drones με στόχο αμάχους και ιδιωτικές περιουσίες συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.