Το Μπαχρέιν υπέβαλε χθες, Δευτέρα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προσχέδιο απόφασης, το οποίο ζητεί να επιτραπεί στις χώρες να χρησιμοποιήσουν «όλα τα αναγκαία μέσα» –η διπλωματική διατύπωση για τη χρήση βίας– προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Διπλωμάτες δήλωσαν ότι το προσχέδιο έχει την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου και των ΗΠΑ, αν και εκτίμησαν ότι είναι μάλλον απίθανο να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου Κίνα και Ρωσία έχουν δικαίωμα βέτο.

Από την πλευρά της η Γαλλία παρουσίασε αργά χθες ένα εναλλακτικό προσχέδιο ψηφίσματος, το οποίο υιοθετεί μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση.

Η κίνηση του Μπαχρέιν υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες στην περιοχή ότι το Ιράν θα συνεχίσει να απειλεί το Στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των χωρών του Κόλπου.

Μόνο ένας μικρός αριθμός φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχουν καταφέρει να περάσουν από το Χορμούζ αφότου οι ιρανικές δυνάμεις το έκλεισαν.

Το προσχέδιο του Μπαχρέιν χαρακτηρίζει τις ενέργειες του Ιράν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Ζητεί να δοθεί το πράσινο φως στις χώρες μέλη του ΟΗΕ για «να χρησιμοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέσα εντός και γύρω από το Στενό του Χορμούζ, συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων» των παράκτιων χωρών, ώστε να διασφαλιστεί το πέρασμα και «να εξουδετερωθεί και να προληφθεί κάθε απόπειρα κλεισίματός του ή παρέμβασης στη διεθνή ναυσιπλοΐα».

Καλεί επίσης το Ιράν «να παύσει αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και κάθε απόπειρα παρεμπόδισης» της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό, απειλώντας με κυρώσεις.

Διπλωματικές πηγές είπαν ωστόσο ότι το ψήφισμα έχει ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί, αφού οι σύμμαχοι του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ρωσία και η Κίνα, πιθανότατα θα ασκήσουν βέτο, εφόσον χρειαστεί. Για να περάσει μια πρόταση χρειάζονται τουλάχιστον 9 θετικές ψήφοι στο 15μελές Συμβούλιο και να μην ασκήσουν βέτο τα πέντε μόνιμα μέλη (Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία).

Από την πλευρά της η Γαλλία παρουσίασε ένα άλλο προσχέδιο ψηφίσματος το οποίο υιοθετεί πιο συμφιλιωτικό τόνο και είναι πιθανότερο να συγκεντρώσει ευρύτερη υποστήριξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το γαλλικό προσχέδιο δεν κατονομάζει το Ιράν και καλεί «όλες τις πλευρές να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», ενώ «ζητεί την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, το Στενό του Χορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν και την επιστροφή στον δρόμο της διπλωματίας».

Αντί να επιτρέπει την ανάληψη δράσης, το προσχέδιο ενθαρρύνει τα κράτη που ενδιαφέρονται για τις εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές στο Στενό του Χορμούζ να συντονίσουν αυστηρά αμυντικές προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας, μεταξύ άλλων μέσω της συνοδείας εμπορικών πλοίων, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας.