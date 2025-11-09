Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το BBC ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για να αξιολογήσει την προκατάληψη στην κάλυψη της κλιματικής αλλαγής, εν μέσω μιας αυξανόμενης κρίσης στην εταιρεία.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός αποφάσισε να αναθεωρήσει τα ρεπορτάζ του για την πολιτική του για το κλίμα και την ενέργεια μετά από πολλές διαμάχες. Αναγκάστηκε να κάνει μια σειρά από διορθώσεις, με ορισμένα προγράμματα να έχουν αφαιρεθεί εντελώς.

Η απόφαση έρχεται αφότου το BBC βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεροληψίας μετά τη δημοσίευση μιας επιστολής που διέρρευσε, η οποία είχε σταλεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του BBC από τον Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην σύμβουλο κατευθυντήριων γραμμών.

Έγραψε για την «απελπισία του από την αδράνεια» των στελεχών λόγω των ευρέως διαδεδομένων στοιχείων για λαθεμένες αναφορές.

Η επιστολή του υπογράμμιζε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama που συνδύαζε διάφορα μέρη μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ και έκανε να φαίνεται σαν να είχε πει στους υποστηρικτές του να πάνε στο Καπιτώλιο και να «πολεμήσουν σαν κολασμένοι» την ημέρα της εξέγερσης του 2021.

Οι αποκαλύψεις έκαναν τον Λευκό Οίκο να κατηγορήσει το BBC για «σκόπιμη ανεντιμότητα» το βράδυ της Παρασκευής, λέγοντας ότι ήταν μια «αριστερή μηχανή προπαγάνδας».

Ο γραμματέας Τύπου του προέδρου είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία επεξεργάστηκε επιλεκτικά την ομιλία ήταν «100 τοις εκατό fake news».

Ο κ. Πρέσκοτ αποκάλυψε επίσης ότι η ναυαρχίδα της μονάδας ελέγχου γεγονότων Verify του ίδιου του BBC αναγκάστηκε να αφαιρέσει μια ιστορία που υποδηλώνει ψευδώς ότι οι ασφαλιστές αυτοκινήτων ήταν ρατσιστές αφού κατανόησαν το θέμα «εντελώς λάθος».

Ο Μπόρις Τζόνσον ηγήθηκε των εκκλήσεων προς τον Τιμ Ντέιβι, τον γενικό διευθυντή του BBC, να «εξηγήσει ή να παραιτηθεί» σχετικά με το σκάνδαλο μεροληψίας που τυλίγει τον τηλεοπτικό σταθμό, ενώ οι βουλευτές είπαν ότι είναι καιρός ο κ. Ντέιβι «να βγει από την κρυψώνα».

Υπό έρευνα η «κλιματική τρομοκρατία του BBC»

Τώρα ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα αντιμετωπίσει νέο έλεγχο σχετικά με την κλιματική του κάλυψη, με την Επιτροπή Συντακτικών Κατευθυντήριων Οδηγιών και Προτύπων που αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια «θεματική ανασκόπηση» της κάλυψης της «ενεργειακής πολιτικής στο ΗΒ και της κλιματικής αλλαγής».

Αυτό θα την καθιστούσε την τελευταία σε μια σειρά ανασκοπήσεων σχετικά με την αμεροληψία που πραγματοποίησε το BBC τα τελευταία χρόνια.

Αποτελούν μέρος του σχεδίου αμεροληψίας 10 σημείων, το οποίο εισήχθη το 2021, μετά από έρευνα για το σκάνδαλο γύρω από τη συνέντευξη του 1995 στο Panorama με την Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, στην οποία εμπλέκεται ο Μάρτιν Μπασίρ.

Χθες το βράδυ, ο Ρίτσαρντ Τάις, αναπληρωτής ηγέτης της Reform UK, είπε ότι η αναθεώρηση «είναι καθυστερημένη».

«Το BBC πρέπει να διερευνήσει την τρομερή προκατάληψη του για την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων σκανδάλων μεροληψίας του BBC, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι θα παρουσιάσει τα αληθινά ευρήματα. Η μόνη λύση είναι να έχουμε μια εντελώς ανεξάρτητη αναθεώρηση της κλιματικής τρομοκρατίας του BBC», είπε.

Η Κλαιρ Κουτίνχο, σκιώδης υπουργός Ενέργειας, δήλωσε: «Η συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σπάει. Αν παραμείνουμε στην τρέχουσα πορεία θα είμαστε φτωχότεροι και πιο αδύναμοι. Είναι ζωτικής σημασίας το BBC να μπορεί να αναφέρει ειδήσεις για την κλιματική αλλαγή αμερόληπτα και να βεβαιωθεί ότι εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις».

Σε έναν αρκετά μακρύ κατάλογο που συνέταξε η The Telegraph σχετικά με τις «διορθώσεις» του BBC, είναι και μια αναφορά στις πολύπαθες πολικές αρκούδες.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ένα άρθρο του BBC News ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός της πολικής αρκούδας μειώνεται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Το είδος βρίσκεται σε παρακμή και οι επιστήμονες το αποδίδουν στην απώλεια του θαλάσσιου πάγου που προκαλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη – που οδηγεί σε συρρίκνωση του κυνηγιού και των χώρων αναπαραγωγής τους», αναφέρει το άρθρο.

Η εκτελεστική μονάδα καταγγελιών (ECU) του BBC επικύρωσε αργότερα μια καταγγελία σχετικά με το άρθρο, αφού διαπίστωσε ότι οι αριθμοί των πολικών αρκούδων φαινόταν να είναι «συνολικά σταθεροί επί του παρόντος και όχι σε πτώση όπως αναφέρεται».

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι πολικές αρκούδες «θυσιάζονται» στο βωμό της κλιματικής αλλαγής. Όποια εντοπιστεί να είναι άρρωστη, γριά κι ετοιμοθάνατη, ή όποτε οι αρκούδες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές, ή στις καταπατημένες από ερευνητές ή εταιρείες εξόρυξης ανθράκων στους πόλους – πάντα μεταφράζονται σε θύματα κλιματική κρίσης.

Κορυφαίο παράδειγμα ήταν η απάτη μεγατόνων του National Geographic, με το ανέβασμα ενός βίντεο στο κανάλι τους στο ΥΤ, το 2017. Στην περιγραφή αναφέρουν: «Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτή η πολική αρκούδα που λιμοκτονεί εντοπίστηκε από τον φωτογράφο της National Geographic Paul Nicklen στο Somerset Island».

Όπως αποδείχθηκε αργότερα, και παραδέχτηκαν και οι ίδιοι, επρόκειτο για ένα άρρωστο ή ακόμα και γέρικο ζώο, στα τελευταία του, που απλά το εντόπισαν και συνειδητά είπαν να ανεβάσουν το βίντεο «για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό».

Ωστόσο το βίντεο, που παραθέτουμε αμέσως μετά, συνεχίζει να υπάρχει στο κανάλι τους, δεν το έχουν κατεβάσει, αυτή τη στιγμή μετράει πάνω από τρία εκατομμύρια θεάσεις και… συνεχίζει να παίζει με το μυαλό σας και το συναίσθημα σας:

Με πληροφορίες από την Telegraph