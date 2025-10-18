Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Στο άκουσμα του ονόματος του Βλαντίμιρ Πούτιν, το μυαλό κάποιου πηγαίνει αναπόφευκτα, στην σιδηρά πυγμή, στα σκοτεινά παρασκήνια του Κρεμλίνου, στη διαχρονική εικόνα ενός άνδρα που ορίζει την τύχη μιας αυτοκρατορίας με παγερή αποφασιστικότητα, ενός πρώην πράκτορα της άλλοτε πανίσχυρης ΚGB.

Όμως, πίσω από την δυναμικά του έκφραση, κρύβεται και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος Βλαντιμίρ Πούτιν, που δεν παθιάζεται μόνο με την εξουσία και την πολιτική αλλά και με την κατάκτηση ωραίων γυναικών.

Ο «Τσάρος» του 21ου αιώνα είχε πάντα μια αδυναμία. Ούτε στα πούρα, ούτε στο χαβιάρι. Αλλά στις γυναίκες. Και όχι οποιεσδήποτε γυναίκες. Στις πολύ όμορφες, τις νέες, τις ενδιαφέρουσες, τις μυστηριώδεις και πάνω απ’ όλα, σε όλες όσες ξέρουν να κρατούν μυστικά και να είναι διακριτικές . Ή τουλάχιστον ο ίδιος έτσι θα ήθελε ιδανικά να είναι. Γιατί στο μυαλό του Πούτιν, η πολιτική και ο έρωτας υπάγονται στην ίδια αρχή: απόλυτος έλεγχος, κανείς δεν μιλάει.

utin Surprises Women Soldiers with Bouquets — A Moment That Melted Hearts 💐🇷🇺 pic.twitter.com/MOAB8nrb9I — Leandro Romão 🇵🇹 (@leandroOnX) September 9, 2025

Σε μια Ρωσία που η αλήθεια διώκεται και η περιέργεια τιμωρείται, η προσωπική ζωή του ισχυρότερου άντρα της χώρας παραμένει ως επτασφράγιστο μυστικό.

Ήταν καλοκαίρι του 2021, όταν ο Ρώσος δημοσιογράφος Ρομάν Μπανάντιν, ξύπνησε από τον ήχο του κουδουνιού στο διαμέρισμά του στη Μόσχα. Έξω από την πόρτα του διαμερίσματός του, στεκόντουσαν περίπου έξι με οκτώ άτομα της FSB, της ρωσικής κρατικής ασφάλειας. Για τις επόμενες έξι ώρες, οι εκπαιδευμένοι άνδρες ξεψάχνισαν κάθε γωνιά του σπιτιού του, τα αυτοκίνητα του ίδιου και της συζύγου του ενώ λίγο αργότερα τον μετέφεραν σε έναν «ειδικό χώρο», όπου τον ανέκριναν επί σειρά τεσσάρων ωρών.

Το «έγκλημά» του; Είχε δημοσιεύσει μία σύντομη, φαινομενικά «ακίνδυνη» συνέντευξη, με μία νεαρή γυναίκα που θεωρείται ότι είναι η εκτός γάμου κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ιδιωτική ζωή του Πούτιν είναι το απόλυτο ταμπού στην ρωσική δημοσιογραφία. Υπάρχει ένας άγραφος νόμος: «Μη μιλάς για την οικογένειά του», αναφέρει ο Μπανάντιν, εξόριστος πλέον στην Καλιφόρνια μαζί με την οικογένειά του.

Η συνέντευξη αυτή αποτέλεσε μόνο την αφορμή, για να ξεκινήσει την συγγραφή του βιβλίου «Ο ίδιος ο Τσάρος» – «Πώς μας εξαπάτησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν», που έγραψε μαζί με τον στενό του συνεργάτη Μιχαήλ Ρούμπιν. Το βιβλίο φωτίζει για πρώτη φορά άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής του Πούτιν, για τις οποίες το Κρεμλίνο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσει κρυφές.

Μια Αυτοκρατορία απόλυτου ελέγχου και ερωτικών σχέσεων

Σύμφωνα και με τη Daily Mail, παρά την εικόνα του αυστηρού ηγέτη και του υπερασπιστή των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, ο Πούτιν από τα πρώτα του χρόνια στην εξουσία, φέρεται να διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με χορεύτριες, συνοδούς και νεαρές γυναίκες, οι οποίες συχνά ανταμείβονταν πλουσιοπάροχα ενώ γνώριζαν τεράστια κοινωνική άνοδο.

Τον πρώτο σημαντικό εξωσυζυγικό δεσμό του, φέρεται να είχε το 1999 με την Σβετλάνα Κριβονογκίκ, μια πρώην καθαρίστρια με εντυπωσιακή εμφάνιση. Το 2003 απέκτησαν –σύμφωνα με αναφορές– μια κόρη, τη Λουίζα Ροζόβα. Οι οικονομικές απολαβές της Κριβονογκίκ ήταν εντυπωσιακές: μέσω offshore απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα στο Μονακό αξίας 2,9 εκατ. λιρών ενώ στην πορεία άγνωστο το πως, συγκέντρωσε περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων ξεπερνά τα 78 εκατομμύρια λίρες, όπως αποκαλύφθηκε στα Pandora Papers.

Putin’s mistress and the mother of his third daughter has not yet fallen under US sanctions 🤬#Putin’s former girlfriend, Svetlana Krivonogikh, is a shareholder in Bank Rossiya and the National Media Group, which consistently promotes the invasion of #Ukraine. Krivonogikh… pic.twitter.com/sZ6W8Xu9eP — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) July 15, 2024

Η Λουίζα, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη αν είναι κόρη του Πούτιν, δεν απάντησε, όμως το πατρώνυμό της –«Βλαντιμίροβα»– πρόδιδε σε αρκετά μεγάλο βαθμό την πατρότητά της.

Η ομοιότητα της με τον Πούτιν ήταν τόσο έντονη που η ερευνητική ομάδα του Proekt ζήτησε ανάλυση από ειδικό καθηγητή οπτικής αναγνώρισης, ο οποίος επιβεβαίωσε 70,44% ομοιότητα στα χαρακτηριστικά.

Η «Μυστική Πρώτη Κυρία»: Αλίνα Καμπάεβα

Η επόμενη σταθερή σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, η οποία το 2004 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

EXCLUSIVE: Vladimir Putin hiding lover Alina Kabaeva and their kids in Switzerland https://t.co/zFZVpwwzIe pic.twitter.com/Uk1dyCrdPY — New York Post (@nypost) March 6, 2022



Το 2007, λίγους μήνες μετά από την απονομή του παρασήμου «Για την προσφορά στην Πατρίδα» από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσίας, ο πρώην σύντροφός της, ο τραγουδιστής Μουράτ Νασίροφ, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας. Ο θάνατός του παραμένει ανεξιχνίαστος.

Το 2008, δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας ανέφερε πως οι δύο τους επρόκειτο να παντρευτούν. Ο Πούτιν εξερράγη δημοσίως, λέγοντας:

«Πάντα απεχθανόμουν τους ανθρώπους που χώνουν τη μύτη τους στις ζωές των άλλων».

Ο δημοσιογράφος απολύθηκε, το έντυπο έκλεισε και η υπόθεση «θάφτηκε».

Παρότι δεν παντρεύτηκαν επίσημα, λέγεται ότι έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Ιβάν και τον Βλαντιμίρ.

Η Καμπάεβα παραμένει η «μυστική πρώτη κυρία» της Ρωσίας». Το 2014 διορίστηκε επικεφαλής του National Media Group με ετήσιο μισθό 7,7 εκατομμυρίων λιρών και κατέχει μετοχές σε μεγάλες ρωσικές τράπεζες.

Η Διάλυση του Γάμου με τη Λιουντμίλα και οι παράλληλες σχέσεις

Ο επίσημος γάμος του Πούτιν με τη Λιουντμίλα, πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot, έληξε το 2014, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες συμβίωσης. Ήδη από το 2004, η Λιουντμίλα είχε ξεσπάσει δημόσια εναντίον του σε μια συνάντηση στο Μεξικό, λέγοντας πως εκείνος «είναι ένας βρικόλακας» και πως δεν θα έπρεπε να διεκδικήσει την δεύτερη προεδρική θητεία».

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, είχε δηλώσει ότι «όποιος αντέχει την Λιουντμίλα για τρεις εβδομάδες αξίζει να του στήσουν άγαλμα».

Μετά από την έκδοση του διαζυγίου τους, ο Πούτιν δεν έδειξε την διάθεση να περιοριστεί σε μια σταθερή σχέση. Το 2010 συνδέθηκε με τη 17χρονη φοιτήτρια Αλίσα Καρτσέβα, η οποία είχε ποζάρει για το ημερολόγιο των γενεθλίων του προέδρουν με την αντιπροσωπευτική λεζάντα «Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς», είστε ο καλύτερος!».

Palace-“bunker” in Valdai: journalists found where Putin, Kabaeva and their two children live. ▪️The residence has a palace-terem for Kabaeva, a boat dock, a heliport and 28 hectares of park. ▪️The couple uses money from offshore Ermira Consultants. This is the “common fund” of… pic.twitter.com/atXQ2nw54p — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) March 2, 2023

Λίγο αργότερα, γράφτηκε σε κορυφαίο πανεπιστήμιο, απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα και συνέχισε να δημοσιεύει τολμηρές φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενες από αινιγματικά σχόλια για τον Πούτιν.

Η σιωπή είναι νόμος

Το Κρεμλίνο έχει επιβάλει ένα πέπλο απόλυτης σιωπής γύρω από την προσωπική ζωή του Ρώσου προέδρου. Οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν να το παραβιάσουν, όπως ο Μπανάντιν και οι συνεργάτες του στο Proekt, βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές, εφόδους, ανακρίσεις, διώξεις και τελικά την εξορία.

«Μου απαγορεύτηκε να επιστρέψω στη Ρωσία, διαφορετικά θα με φυλάκιζαν. Όποιος συνεργάζεται με «ανεπιθύμητο» άτομο, μπορεί κι εκείνος να καταλήξει στη φυλακή», λέει ο Μπανάντιν, που σήμερα μιλά μόνο μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών, ώστε να αποφύγει την παρακολούθηση από την FSB.

Μετά από την απόφαση να αυτοεξοριστεί, κατάφερε μέσα σε ενάμιση μήνα να απομακρύνει και περίπου δέκα ακόμη συνεργάτες του από τη Ρωσία. Όλα αυτά για μία και μόνο συνέντευξη με μία νεαρή γυναίκα, που το Κρεμλίνο συνεχίζει να αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον Πούτιν.

Κι όμως, η υπόθεση αυτή παραμένει ένα ισχυρό μήνυμα, μια προειδοποίηση για κάθε άλλον δημοσιογράφο που θα τολμήσει να «χώσει τη μύτη του» στη μυστική προσωπική ζωή του ισχυρότερου άνδρα της Ρωσίας.

Αδιαμφισβήτητα θεωρείται μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του 21ου αιώνα .

Ο Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1952 στο Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη), στην Σοβιετική Ένωση.

Σπούδασε Νομικά στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Λένινγκραντ και ακολούθησε καριέρα στις μυστικές υπηρεσίες της ΕΣΣΔ, ως αξιωματικός της KGB.

Μετά από την πτώση του κομμουνισμού, εισήλθε στην πολιτική σκηνή και ανέλαβε καθοριστικούς ρόλους στη διοίκηση της Αγίας Πετρούπολης και στη συνέχεια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το 1999 διορίστηκε πρωθυπουργός της Ρωσίας από τον Μπόρις Γέλτσιν και, με την αιφνιδιαστική παραίτηση του τελευταίου, ανέλαβε πρόεδρος την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Από τότε κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Ρωσίας, είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός, ασκώντας έναν συγκεντρωτικό έλεγχο στο κράτος, τα ΜΜΕ, την δικαιοσύνη και την επιχειρηματική ελίτ. Επανεξελέγη το 2018 και παραμένει στην εξουσία με συνταγματικές τροποποιήσεις που του επιτρέπουν να παραμείνει πρόεδρος έως το 2036.

❤️ “I wanted to tell you one thing: you are the great president” – blind 17-year-old girl Regina dreamed of becoming a journalist and interviewing President Putin, in 2018, he fulfilled her dream. Do you agree with Regina? pic.twitter.com/rhKfeOku45 — 🇷🇺Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) October 27, 2024

Η έκφραση «Ο Τσάρος του 21ου αιώνα», χρησιμοποιείται από δυτικά ΜΜΕ για να υπογραμμίσει την απόλυτη, σχεδόν μοναρχική του εξουσία στη Ρωσία, την προσωπολατρία που τον περιβάλλει και την ιστορική συνέχεια με τους αυταρχικούς ηγέτες του ρωσικού παρελθόντος.