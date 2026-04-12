«Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», είναι ο τίτλος ενός άρθρου που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

Μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, φαίνεται πως το ενδεχόμενο ενός ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν από τον πρόεδρο της Αμερικής είναι πιθανό, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε από το φιλοτραμπικό μέσο Just the News και υποστηρίζει ότι η παραπάνω απόφαση θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία, ασκώντας επίσης πίεση σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες είναι βασικοί σύμμαχοι του καθεστώτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα βασιζόταν σε προηγούμενη στρατηγική περιορισμών, προκειμένου οι ΗΠΑ να αποδυναμώσουν και να πιέσουν την Τεχεράνη.