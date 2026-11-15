Πρωταγωνίστρια σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει μια γάτα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία παρακολουθεί την κίνηση σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα περάσματα του μετρό με τέτοια ακινησία, ώστε θυμίζει περισσότερο γλυπτό παρά ζωντανό πλάσμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του σταθμού Γκαϊρετέπε (Gayrettepe), σε κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο Ζορλού και τον κομβικό σταθμό σύνδεσης με το δίκτυο Metrobus του Ζιντζιρλικουγιού.

Έχοντας βολευτεί πάνω σε ένα κιγκλίδωμα ακριβώς δίπλα στις κυλιόμενες σκάλες, η αξιολάτρευτη αυτή γατούλα παραμένει εντελώς ακίνητη, παρατηρώντας τον κόσμο που περνά γύρω του με απόλυτη γαλήνη.

Το χιουμοριστικό μήνυμα και η «Catstanbul»

Το βίντεο συνοδεύεται στα κοινωνικά δίκτυα από τη χιουμοριστική τουρκική λεζάντα «Το άγαλμα του μετρό στην Τουρκία έγινε παγκόσμιο θέμα χάρη στην ομορφιά του», με τη λεπτομέρεια που κάνει τους χρήστες να χαμογελούν να είναι το γεγονός ότι το «άγαλμα» δεν είναι παρά μια ολοζώντανη γάτα.

Για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, βέβαια, παρόμοιες σκηνές αποτελούν κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας. Στην πόλη όπου οι γάτες ζουν ελεύθερες και φροντίζονται από όλους, τα τετράποδα έχουν αναδειχθεί σε ανεπίσημους τουριστικούς πρεσβευτές που μαγνητίζουν τα βλέμματα των επισκεπτών από κάθε γωνιά του πλανήτη, γεγονός που έχει χαρίσει στην Κωνσταντινούπολη και το χαρακτηριστικό προσωνύμιο «Catstanbul».