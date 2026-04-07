Με διαδοχικά τελεσίγραφα και δηλώσεις, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση προς το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Παράλληλα διαμόρφωσε ένα σκηνικό έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ακολουθεί το χρονολόγιο των εξελίξεων:

21 Μαρτίου: Ο Τραμπ απευθύνει τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν, απαιτώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

23 Μαρτίου: Ανακοινώνει παράταση πέντε ημερών, επικαλούμενος πρόοδο σε φερόμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

26 Μαρτίου: Θέτει νέα προθεσμία 10 ημερών, με λήξη στις 6 Απριλίου το βράδυ.

4 Απριλίου: Επανέρχεται με νέο τελεσίγραφο 48 ωρών, επαναλαμβάνοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 6η Απριλίου.

5 Απριλίου: Αφήνει να εννοηθεί νέα ολιγοήμερη παράταση έως τις 7 Απριλίου, συνοδεύοντάς την με σκληρή ρητορική περί καταστροφής κρίσιμων υποδομών του Ιράν. Αργότερα την ίδια ημέρα, ανακοινώνει νέα συγκεκριμένη διορία για τις 8:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

6 Απριλίου: Δηλώνει ότι η προθεσμία είναι οριστική και δύσκολα θα μετατεθεί, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να «εξαλειφθεί» μέσα σε μία νύχτα.

7 Απριλίου: Κορυφώνει τη ρητορική του, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενο αφανισμό «ολόκληρου πολιτισμού» λίγες ώρες πριν από τη λήξη της διορίας.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς αναλυτές, το συνεχές αυτό μοτίβο δηλώσεων και παρατάσεων αποτυπώνει την ένταση, αλλά και τη ρευστότητα της κατάστασης.

Την ίδια ώρα η διεθνή κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις.