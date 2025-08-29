Ισχυρό πλήγμα ως φαίνεται κατάφεραν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες κατά της ηγεσίας των Χούθι, αφού κατά πληροφορίες, από την αεροπορική επίθεση της Πέμπτης (28/8) εξουδετερώθηκαν ο Πρωθυπουργός και τουλάχιστον άλλοι δύο ανώτατοι αξιωματούχοι του Καθεστώτος. Η επίθεση στη Σαναά συνέπεσε με τη – σε ζωντανή μετάδοση – ομιλία του ηγέτη των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι (Abdul-Malik al-Houthi).

Σύμφωνα με πηγές του IDF, η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Σαναά της Υεμένης στέφθηκε με επιτυχία διότι στήθηκε πάνω σε ένα τέχνασμα. Το Τελ Αβίβ δημιούργησε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας για τους ηγέτες των Χούθι, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι το εβραϊκό κράτος δεν διέθετε αξιόπιστες πληροφορίες για την τοποθεσία τους.

🔴 UPDATE: The strike In Yemen, happened during the speech of Houthi leader Abdul Malik after Israel received intelligence that the top military leadership of the Houthis and the Chief of Staff are meeting in a secret building in Sana’a. Looks like a “Red Wedding” type strike.. https://t.co/0tDDIO5qsH pic.twitter.com/2Yjj9g3AEa — Voice From The East (@EasternVoices) August 28, 2025

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, υπαινίχθηκε ότι η χώρα του επιχείρησε να σκοτώσει ανώτερους ηγέτες του Καθεστώτος, κάνοντας λόγο για μια «επίθεση κατά των πρωτότοκων». Ωστόσο, οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση ακόμα, καθώς φαίνεται πως αναμένουν επιβεβαίωση τους αποτελέσματος από το πεδίο.

Η επίθεση συνέπεσε με μια ομιλία του ηγέτη των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά. Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις του Καθεστώτος στο Ισραήλ, με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν.

Israeli security officials: “A large number of senior Houthi officials were gathered across several locations in Sanaa. All of the sites were struck simultaneously—within minutes. This was a very large-scale operation, executed quickly, leveraging an intelligence opportunity… pic.twitter.com/VVCWbZ2Umx — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) August 28, 2025

Το πρακτορείο Al-Hadath ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο μέλη των Χούθι σε μια γειτονιά στα νοτιοδυτικά της πόλης, με τον IDF να έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, καταφέρει να χτυπήσει κτήρια όπου κρύβονταν ανώτατοι αξιωματούχοι. Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, που μίλησαν στο Reuters, υποστήριξαν πως οι αξιωματούχοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την ομιλία.

Ο Ισραέλ Κατζ είχε δηλώσει προ ημερών ότι «μετά την επίθεση κατά του σκότους, έρχεται η επίθεση κατά των πρωτότοκων. Όποιος σηκώσει το χέρι του κατά του Ισραήλ, το χέρι του θα κοπεί».

Πληροφορίες αναφέρουν πως σκοτώθηκε ο Πρωθυπουργός

Οι Times of Israel αναφέρουν πως ανάμεσα στα πρόσωπα που σκοτώθηκαν από την ισραηλινή επίθεση είναι και ο Πρωθυπουργός των Χούθι, ο Αχμέντ αλ-Ραχάουι (Ahmed al-Rahawi).

Το κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad επίσης αναφέρουν ότι ο Αχμέντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε στην αεροπορική επίθεση.

The art of Israel’s hands in Sanaa. The occupying regime in Iran will be the next target! pic.twitter.com/tBQ6NBtvfo — 🎗️pooria pournazeri⚔️ #KingRezaPahlavi 🦁👑☀️🇮🇱 (@pournazeri) August 28, 2025

Ο Πρωθυπουργός φαίνεται πως δεν ήταν στο ίδιο διαμέρισμα με τους ανώτατους αξιωματούχους και χρειάστηκε ανεξάρτητο πλήγμα για την εξουδετέρωσή του.

Το ενημερωτικό μέσο Ynet, τέλος, αναφέρει πως «ενισχύεται η εκτίμηση ότι ολόκληρη η στρατιωτική και κυβερνητική ελίτ των Χούθι εξοντώθηκε».