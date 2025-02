Το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι απέρριψε την πρόταση του Ίλον Μασκ για εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης έναντι 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η OpenAI δεν είναι προς πώληση και το διοικητικό συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την τελευταία προσπάθεια του κ. Μασκ να διαταράξει τον ανταγωνισμό του», αναφέρει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Μπρετ Τέιλορ σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) που ανήκει στον Ίλον Μασκ.

“OpenAI is not for sale, and the board has unanimously rejected Mr. Musk’s latest attempt to disrupt his competition. Any potential reorganization of OpenAI will strengthen our nonprofit and its mission to ensure AGI benefits all of humanity.”

—Bret Taylor, Chair, on behalf of…

— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) February 14, 2025

