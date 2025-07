Ο σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρωσίας σημειώθηκε σε «ρήγμα πολύ μεγάλης ώσης» («megathrust fault») όπου η πιο συμπαγής πλάκα του Ειρηνικού ολισθαίνει κάτω από την πιο ελαφριά πλάκα της Βόρειας Αμερικής, δήλωσαν επιστήμονες.

Η πλάκα του Ειρηνικού είναι σε κίνηση, καθιστώντας την περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα ανοικτά των ακτών της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου σημειώθηκε, ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιους σεισμούς — και μεγαλύτεροι μετασεισμοί δεν μπορούν να αποκλειστούν, προσέθεσαν.

Με το επίκεντρό του κοντά στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός μετά το καταστροφικό γεγονός Τοχούκου το 2011, που προκάλεσε τσουνάμι και κατέστρεψε τον πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνίας Φουκουσίμα Νταϊιτσί.

Yesterday, a massive 8.8-magnitude earthquake, the sixth-strongest ever, hit off Russia’s coast. Did you know a similar megathrust fault lies just off the US West Coast?

The Cascadia Subduction Zone is capable of producing a magnitude 9.0+ megathrust earthquake, along with a… pic.twitter.com/Da3msAzw6e

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 30, 2025