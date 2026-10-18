Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα απευθύνει διάγγελμα σήμερα στις 21:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, στον απόηχο των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Το μήνυμα Μακρόν κατά της βίας

Μία ημέρα πριν από το προγραμματισμένο διάγγελμα, ο Γάλλος Πρόεδρος έστειλε αυστηρό μήνυμα μέσω ανάρτησής του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής απέναντι σε φαινόμενα βίας.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι όσοι προκάλεσαν φθορές, επιτέθηκαν σε νομαρχιακές υπηρεσίες και επιχειρήσεις ή συμμετείχαν σε λεηλασίες δημαρχείων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν.

«Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, επιδιώκοντας μόνο να πλήξουν τους θεσμούς μας και να εμποδίσουν όσους θέλουν να εκφράσουν ειρηνικά τα αιτήματά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Βαρύς απολογισμός από τις συγκρούσεις

Τα επεισόδια που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις έχουν αφήσει πίσω τους έναν νεκρό διαδηλωτή στο Παρίσι, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 1.800.

Παράλληλα, περίπου 150 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ σοβαρό τραυματισμό υπέστη και ένας 17χρονος στο Σεντ-Ετιέν, ο οποίος ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Στο επίκεντρο η αποκατάσταση της τάξης

Το σημερινό διάγγελμα του Γάλλου Προέδρου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες των εκτεταμένων ταραχών και να αντιμετωπίσει την ένταση που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Μακρόν επιχειρεί να διαχωρίσει τις ειρηνικές διαδηλώσεις και την έκφραση κοινωνικών αιτημάτων από τις πράξεις βίας και τις επιθέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις.