Σε Διεθνές Αεροδρόμιο «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», μετονομάστηκε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος αυτός προστίθεται σε μια μακρά λίστα από κτήρια, ιδρύματα, κρατικά προγράμματα, πολεμικά πλοία και νομίσματα που φέρουν πλέον το όνομα του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μια κίνηση στήριξης προς τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει επιλέξει τη Φλόριντα ως βάση του, την Πολιτεία δηλαδή όπου βρίσκεται και το γνωστό του θέρετρο, το Μαρ-α-Λάγκο.

Μιλώντας στο Fox News, ο γιος του Προέδρου, Έρικ Τραμπ, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος σε ολόκληρη τη Φλόριντα που να είναι πιο συνδεδεμένος με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Έρικ Τραμπ και η οικογένειά του επέβαιναν σε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη προσγείωση στο μετονομασμένο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends», ο ίδιος αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν υπήρχε καμία περίπτωση στον κόσμο να επιτρέψω στην UPS να είναι το πρώτο αεροπλάνο που θα προσγειωνόταν».

Το «κύμα» μετονομασιών από το 2025

Σύμφωνα με πηγές μέσα από το αεροδρόμιο, η αλλαγή του ονόματος είχε κόστος 5,5 εκατομμύρια δολάρια.

Από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, το όνομά του έχει δοθεί σε μια υπό σχεδιασμό κλάση πολεμικών πλοίων, ένα πρόγραμμα έκδοσης βίζας για εύπορους ξένους υπηκόους, μια κυβερνητική ιστοσελίδα για συνταγογραφούμενα φάρμακα, σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς που προορίζονται για παιδιά και στο κτήριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ.

Αν και το όνομά του εντάχθηκε σε πολλά ορόσημα, οι Δικαστικές Αρχές απέρριψαν την προσπάθεια που έγινε ώστε να μετονομαστεί και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.

Το πολιτικό παρελθόν των αμερικανικών αεροδρομίων

Η πρακτική αυτή δεν είναι πρωτοφανής για τις ΗΠΑ, καθώς και άλλοι πολιτικοί έχουν τιμηθεί με παρόμοιο τρόπο. Το αεροδρόμιο του Λιτλ Ροκ στο Αρκάνσας έχει μετονομαστεί σε «Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον».

Αντίστοιχα, τα αεροδρόμια στο Λας Βέγκας και στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια έχουν πάρει τα ονόματα πρώην γερουσιαστών.