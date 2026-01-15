Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το δικαστικό σώμα του Ιράν απέρριψε τους ισχυρισμούς σχετικά με τη θανατική ποινή για τον κρατούμενο ταραξία Ερφάν Σολτάνι ως «κατασκευασμένες ειδήσεις», λέγοντας ότι η φήμη εξαπάτησε ακόμη και την Ουάσιγκτον.

Το κέντρο μέσων ενημέρωσης του δικαστικού σώματος εξέδωσε δήλωση την Πέμπτη, δύο ημέρες αφότου το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ισχυρίστηκε στο Χ, σε περσική γλώσσα, ότι η θανατική ποινή εναντίον του Σολτάνι θα εφαρμοστεί στις 14 Ιανουαρίου.

Το δικαστικό σώμα είπε ότι ο Σολτάνι, 26 ετών, συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια πρόσφατων ταραχών και κατηγορήθηκε επισήμως για «συγκέντρωση και συμπαιγνία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας», καθώς και για «δραστηριότητες προπαγάνδας» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εάν καταδικαστεί μετά από τη δέουσα νομική διαδικασία, πρόσθεσε, «η ποινή θα ήταν φυλάκιση. Βασικά, η θανατική ποινή δεν υπάρχει στη νομοθεσία για τέτοιες κατηγορίες».

Σημείωσε επίσης ότι ο Σολτάνι κρατείται επί του παρόντος στην κεντρική φυλακή Καράτζ, μια πόλη βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας της Τεχεράνης.

Επίσης σε ανακοίνωσή του, το δικαστικό σώμα επέκρινε την «κατάφωρη και παράτυπη πράξη κατασκευής ειδήσεων» από εχθρικά μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τρομοκράτες σε ταραχές που συνδέονται με το εξωτερικό σε όλο το Ιράν.

Η φήμη οδήγησε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να υιοθετήσει μια εσφαλμένη και λανθασμένη θέση, ανέφερε.

«Η διάδοση τέτοιων φημών από ομάδες της αντιπολίτευσης που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, μαζί με την ικανότητά τους να παραπλανούν αυτήν την κυβέρνηση, αποδεικνύουν ότι όσοι συνεργάζονται με την αμερικανική κυβέρνηση και υποστηρίζουν τα σιωνιστικά συμφέροντα είναι αναξιόπιστοι και εξαπατούν ακόμη και τους δικούς τους οικονομικούς και πολιτικούς χορηγούς».

Εν τω μεταξύ, το δικαστικό σώμα τόνισε ότι τα εχθρικά μέσα ενημέρωσης έχουν εμπλακεί εδώ και καιρό στη διάδοση εσκεμμένων και ψευδών φημών για το Ιράν, επικαλούμενο τους τελευταίους ισχυρισμούς σχετικά με τη λήψη χρημάτων από τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν σε ταραχές για την παράδοση των σορών τους και εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων.

Μερικοί καταστηματάρχες τον περασμένο μήνα οργάνωσαν ειρηνικές διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις για οικονομικά ζητήματα, αλλά οι διαδηλώσεις κατευθύνθηκαν προς τη βία μετά από δημόσιες δηλώσεις προσωπικοτήτων του καθεστώτος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενισχύθηκαν από Μέσα περσικής γλώσσας που συνδέονται με το Ισραήλ, που ενθάρρυναν βανδαλισμούς και αταξία.

Οι αρχές έχουν αναγνωρίσει τη νομιμότητα των οικονομικών παραπόνων και δεσμεύτηκαν να τα αντιμετωπίσουν, ενώ καταγγέλλουν στοιχεία που υποστηρίζονται από ξένες χώρες για την εκμετάλλευση των προβλημάτων διαβίωσης των ανθρώπων, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ.

Τα όργανα ασφαλείας και τα δικαστικά όργανα λένε ότι έχουν εξαρθρώσει αρκετούς ένοπλους πυρήνες και συνέλαβαν πράκτορες που συνδέονται με το εξωτερικό κατά τη διάρκεια των ταραχών, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ.