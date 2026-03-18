Επιμένοντας στο βασικό του επιχείρημα τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρισκόταν ένα βήμα πριν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου και ότι θα το χρησιμοποιούσε άμεσα, πρώτα κατά του Ισραήλ και στη συνέχεια κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θα το χρησιμοποιούσαν μέσα σε μία ώρα ή μία ημέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά τη Δευτέρα (16/3).

Trump on Iran: All of those missiles that were launched against their neighbors were set long ago, long before they expected to use them so quickly. Had we not done this, you would have had a nuclear war that would have evolved into WW3. pic.twitter.com/SKJis8aGOL — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη απόφαση: εάν θα προχωρήσει σε μια ακόμη πιο φιλόδοξη και επικίνδυνη στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο την κατάληψη ή την καταστροφή του σχεδόν εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν, το οποίο εκτιμάται ότι φυλάσσεται βαθιά κάτω από ορεινό όγκο στην Ισφαχάν.

Μια τέτοια επιχείρηση θα συγκαταλεγόταν στις πιο ριψοκίνδυνες στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπερνώντας σε πολυπλοκότητα ακόμη και την επιχείρηση εξόντωσης του Οσάμα μπιν Λάντεν το 2011. Η αβεβαιότητα για την ακριβή τοποθεσία του υλικού, σε συνδυασμό με τους κινδύνους διαρροής τοξικών και ραδιενεργών ουσιών ή ακόμη και πρόκλησης ανεξέλεγκτης πυρηνικής αντίδρασης, καθιστούν το εγχείρημα εξαιρετικά επικίνδυνο.

🇺🇸 If the United States and Israel continue striking the Bushehr nuclear power plant in Iran, radiation could threaten the entire Middle East. Dubai and the United Arab Emirates would be at risk of radioactive contamination. https://t.co/wn3FSOHgdY pic.twitter.com/Um6jReH7Zh — Russian Market (@runews) March 18, 2026



Όπως είχε επισημάνει πρόσφατα στο Κογκρέσο ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων «που θα εισέλθουν και θα το ανακτήσουν». Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίζεται αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι δεν ανησυχεί για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις: «Δεν φοβάμαι τίποτα», είπε την Τρίτη.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ο πρόεδρος αποφεύγει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να προχωρήσει, αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι «κανένας πρόεδρος δεν θα έπρεπε να απαντά σε τέτοιες ερωτήσεις».

Ωστόσο, το δίλημμα παραμένει: πώς μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση χωρίς να έχει εξαλειφθεί η πυρηνική απειλή. Ο ειδικός σε θέματα πυρηνικής πολιτικής Μάθιου Μπαν προειδοποιεί ότι μια πρόωρη παύση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αφήσει πίσω ένα αποδυναμωμένο αλλά πιο αποφασισμένο ιρανικό καθεστώς, το οποίο θα εξακολουθεί να διαθέτει το απαραίτητο υλικό, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Παράλληλα, ο Τραμπ κατηγορείται ότι υπερβάλλει ως προς την αμεσότητα της απειλής. Υποστήριξε ότι πριν από τους βομβαρδισμούς σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025, το Ιράν βρισκόταν «μόλις ένα μήνα» μακριά από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι, ακόμη και αν το υλικό μπορούσε να εμπλουτιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κατασκευή λειτουργικού όπλου θα απαιτούσε μήνες ή και περισσότερο.

Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, με τη συνδυασμένη επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, οι περισσότερες υπηρεσίες πληροφοριών δεν θεωρούσαν ότι υπήρχε άμεση απειλή. Η εκτίμηση αυτή ενισχύθηκε και από την παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, ο οποίος ανέφερε ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για τη χώρα».

Πηγή: New York Post