Μια απίστευτη υπόθεση απάτης που θυμίζει το σενάριο της πασίγνωστης κινηματογραφικής ταινίας «Πιάσε με αν μπορείς» με πρωταγωνιστές τον Τομ Χανκς και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, προέκυψε στη Χαβάη. Ένας άνδρας από το Τορόντο παρίστανε για χρόνια τον πιλότο και κατάφερε να ξεγελάσει τις αεροπορικές εταιρείες που του πρόσφεραν εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Κατηγορείται για τηλεφωνική απάτη

Ειδικότερα, ο 33χρονος Ντάλας Ποκόρνικ κατηγορείται από τις Αρχές της Χαβάης για τηλεφωνική απάτη, αφού φέρεται να εξαπάτησε τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ, μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων ετών.

Ο Pokornik ήταν αεροσυνοδός σε μια αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τορόντο από το 2017 έως το 2019 αλλά στη συνέχεια χρησιμοποίησε μια ταυτότητα υπαλλήλου της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας για να αποκτήσει εισιτήρια, «τα οποία στην πραγματικότητα γνώριζε ότι ήταν πλαστά τη στιγμή που τα παρουσίασε», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείταi ρεπορτάζ του Guardian.

Ζήτησε θέση σε που προορίζεται για πιλότους

Μάλιστα, σε μία περίπτωση, ο Pokornik φέρεται να ζήτησε ένα jumpseat στο πιλοτήριο ενός αεροσκάφους, τα οποία συνήθως προορίζονται για πιλότους που δεν είναι σε υπηρεσία, παρόλο που δεν ήταν πιλότος και δεν είχε πιστοποιητικό αεροπόρου. Οι ομοσπονδιακοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση των jumpseats του πιλοτηρίου για ταξίδια αναψυχής.

Δεν είναι σαφές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πώς ο Pokornik κατάφερε να πείσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι εργαζόταν ως αεροσυνοδός χρόνια μετά τη διακοπή της εργασίας του στον κλάδο.

Συνήθως, οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν μια κάρτα συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει τη φωτογραφία τους και επιβεβαιώνει ότι είναι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας. Ωστόσο, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί αν το άτομο ταξιδεύει για λόγους αναψυχής.

Σημειώνεται ότι αν καταδικαστεί, ο Ποκόρνικ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών και πρόστιμο έως 250.000 δολάρια.

Δείτε βίντεο

Με πληροφορίες από Guardian