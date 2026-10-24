Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ ανέπτυξε στοιχεία των ειδικών δυνάμεων της χώρας στην Αϊτή, μετά την εξαφάνιση τεσσάρων στρατιωτικών του –οι οποίοι υπηρετούν στις τάξεις της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), διεθνούς αποστολής υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ– σε ενέδρα που είχαν στήσει μέλη συμμορίας κοντά στην αϊτινή πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η επίθεση εναντίον οχηματοπομπής της διεθνούς δύναμης, στην οποία έχει ανατεθεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της τάξης και την αντιμετώπιση των ισχυρών, πάνοπλων συμμοριών, έγινε την Κυριακή, καθώς οι εξαφανισθέντες στρατιωτικοί επέστρεφαν στη βάση τους έπειτα από έξοδό τους σε αγορά έξω από την Πορτ-ο-Πρενς.

Απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ έφθασε στην Αϊτή προχθές Πέμπτη προκειμένου «να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις έρευνας» που διεξάγονται, ανέφερε η Δύναμης Καταστολής Συμμοριών μέσω X. «Η Δύναμη συνεχίζει τις επιχειρήσεις της στην περιοχή σε στενό συντονισμό με την αϊτινή εθνική αστυνομία και συναφείς επιχειρησιακούς εταίρους», πρόσθεσε.

On 22 October, a contingent from El Salvador has arrived in Port-au-Prince to support ongoing search and security operations in Plaine du Cul-de-Sac. The Force continues its operations in the area in close coordination with the Haitian National Police and relevant operational partners. Residents of Santo and surrounding communities are urged to avoid areas where operations are underway. The #GSF will provide further updates as information becomes available and is verified through official channels. — Gang Suppression Force – Haiti (@GSForceHaiti) October 23, 2026

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον μηχανισμό ασφαλείας ανέφερε ότι περίπου 200 Σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί έφθασαν στην Πορτ-ο-Πρενς προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην Πλεν ντι Κουλ ντε Σακ, όπου θεάθηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι για τελευταία φορά.

Κακοποιοί «επιτέθηκαν σε τεθωρακισμένο όχημα» στο οποίο επέβαιναν, ρίχνοντας «εκατοντάδες σφαίρες» και χρησιμοποιώντας «εκρηκτικά», είπε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς. «Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άνδρες επέζησαν, αλλά συνεχίζουν να αγνοούνται».

Σε σχόλιό του χθες μέσω X, ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε παραμέρισε τις προειδοποιήσεις για τις «αιμοδιψείς» αϊτινές συμμορίες, υποσχόμενος τη «νίκη» που «θα μας δώσει ο Θεός».

Είχε ήδη ανακοινώσει την Τετάρτη ότι διέταξε «στρατιωτική επιχείρηση» για να απελευθερωθούν οι αγνοούμενοι στρατιωτικοί, που παρουσίασε ως «τεχνικούς της αεροπορίας» με κύρια αποστολή να εκτελούν «ιατρικές διακομιδές και να σώζουν ζωές, όχι να διεξάγουν πόλεμο».

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε, που καυχιέται πως νίκησε στον ανελέητο «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών στη χώρα του, απηύθυνε επίσης άμεση απειλή στους απαγωγείς με μήνυμά του μέσω X στην κρεολική την ίδια ημέρα: «Αυτή η επίθεση δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που σας περιμένει αν δεν πάρουμε πίσω τους τέσσερις ομήρους ζωντανούς (…) Ήδη τελειώσαμε με τις συμμορίες στο Ελ Σαλβαδόρ, μπορούμε να τελειώσουμε κι εσάς».

Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo. Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba. En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora. Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros. Deuteronomio 28:7

“Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 23, 2026

Στο Σαλβαδόρ, περίπου 93.000 άνθρωποι φυλακίστηκαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επέβαλε πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια ο πρόεδρος Μπουκέλε, στο πλαίσιο του «πολέμου» του εναντίον των συμμοριών.

Η Αϊτή βιώνει εδώ και ατελείωτα χρόνια πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια, με συμμορίες να πολλαπλασιάζουν τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τους βιασμούς, τις εξαναγκαστικές στρατολογήσεις ανηλίκων…

Τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την αρχή της χρονιάς στην Αϊτή, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν από τον ΟΗΕ στις αρχές Οκτωβρίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP