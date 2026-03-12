Επίθεση δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων «Ζέφυρος», ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο δίπλα στο τάνκερ «Safesea Vishnu» σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Βασόρα του Ιράκ, κατά τη διάρκεια διαδικασίας μεταφόρτωσης φορτίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε μικρό σκάφος γεμάτο εκρηκτικά – ή πιθανότατα σε μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο κατάστρωμα των πλοίων, με φλόγες να επεκτείνονται ακόμη και στα γύρω ύδατα, πιθανότατα λόγω διαρροής πετρελαίου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν και επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα δείχνουν τα δύο τάνκερ να καίγονται ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.

Ο γενικός διευθυντής της Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, δήλωσε ότι 38 μέλη πληρώματος – όλοι αλλοδαποί – διασώθηκαν, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για πιθανούς τραυματισμούς. Άλλες αναφορές διεθνών μέσων κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό ναυτικό μετά την έκρηξη.

«Ανακτήσαμε τη σορό ενός αλλοδαπού μέλους πληρώματος από το νερό», δήλωσε ένας αξιωματούχος ασφαλείας του λιμανιού, καθώς οι ιρακινές ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να αναζητούν άλλους αγνοούμενους ναυτικούς. Δεν ήταν άμεσα σαφές με ποιο πλοίο συνδεόταν αυτό το άτομο.

Fires extinguished on two oil tankers — Marshall Islands-flagged M/T SAFESEA VISHNU and Malta-flagged M/T ZEFYROS — after Iranian explosive-laden boat attack in Iraqi territorial waters near Basra. At least 1 crew member killed, 25-38 rescued by Iraqi teams. Iraq’s SOMO… https://t.co/qEfnJ2o3wX pic.twitter.com/e7dkcwU1RK — Breaking News (@TheNewsTrending) March 12, 2026

Οι ιρακινές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ, με τον εκπρόσωπο της κοινής διοίκησης επιχειρήσεων, αντιστράτηγο Σαάντ Μαάν, να χαρακτηρίζει την επίθεση «πράξη δολιοφθοράς και παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας». Η Βαγδάτη άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων.

Breaking News: ​Iran’s attack on two oil tankers in the Persian Gulf… one is Safe Sea Vishnu and the other is Zefyros… It is being reported that they were carrying oil from Iraq… Iraqi authorities later extinguished the fire. https://t.co/gjUa4vHPAC pic.twitter.com/7lHqNyDUVv — Jamal جمال (@imjamalpat) March 12, 2026

Το «Ζέφυρος», που φέρει σημαία Μάλτας, μετέφερε συμπύκνωμα φυσικού αερίου (condensate) για λογαριασμό της Basra Gas Company και επρόκειτο να εισέλθει στο λιμάνι Khor Al-Zubair για επιπλέον φόρτωση ναφθάς, πρώτης ύλης για τη βιομηχανία πετροχημικών.

Από την πλευρά του, το «Safesea Vishnu», υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, είχε ναυλωθεί από εταιρεία που συνεργάζεται με την κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO).

Διεθνή πρακτορεία αναφέρουν ότι η επίθεση εντάσσεται σε σειρά συντονισμένων χτυπημάτων κατά εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ, με τουλάχιστον πέντε πλοία να έχουν δεχθεί επιθέσεις τις τελευταίες ώρες. Η κλιμάκωση συνδέεται με τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ και έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα και στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Μετά το περιστατικό, οι ιρακινές αρχές ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία των πετρελαϊκών τερματικών της χώρας, προειδοποιώντας ότι το συμβάν αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ενεργειακή οικονομία του Ιράκ.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης 12/3, το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO) ανακοίνωσε ότι άγνωστο βλήμα έπληξε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια (64,8 χλμ.) βόρεια του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Επίσης το φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Mayuree Naree, που φέρει σημαία Ταϊλάνδης, επλήγη από «δύο βλήματα άγνωστης προέλευσης» ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη 11/3. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Precious Shipping, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης.

Η εταιρεία ανέφερε ότι τρία μέλη του πληρώματος αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί στο μηχανοστάσιο του πλοίου.

«Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό και τη διάσωση των τριών αγνοουμένων ναυτικών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα υπόλοιπα 20 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο και μεταφέρθηκαν στο Ομάν.

Εικόνες που δημοσίευσε το ταϊλανδέζικο ειδησεογραφικό μέσο Khaosod English δείχνουν διασωθέντα μέλη του πληρώματος μετά την επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποίησε το ναυτικό του Ομάν.

Photos of Thai crew members aboard the cargo ship Mayuree Naree have emerged after the vessel was attacked near the Strait of Hormuz. The Thai-flagged ship had departed Khalifa Port in the UAE on 11 March before coming under attack. Ship owner Precious Shipping said three crew… pic.twitter.com/XMD1YF9K4e — Khaosod English (@KhaosodEnglish) March 12, 2026

Ενημέρωση από το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας

Σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι 22 ναυτικοί από τη Γεωργία που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Μάλτας, το οποίο επλήγη ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) σε θαλάσσια περιοχή εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν προέκυψαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Μετά το πλήγμα, ωστόσο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο.

Η φωτιά περιορίστηκε και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων του Ιράκ και των τοπικών λιμενικών αρχών, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Κύπριοι οι ιδιοκτήτες του «Ζέφυρος»

Το δεξαμενόπλοιο «Ζέφυρος» ανήκει στην εταιρεία Benetech Shipping SA, η οποία έχει έδρα τη Βούλα και ελέγχεται από τους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ.

Ο Βασίλης Μιχαήλ ξεκίνησε αρχικά να συνεργάζεται με την εταιρεία του αδελφού του, Γιώργου Μιχαήλ, και στη συνέχεια εντάχθηκε ως συνέταιρος στη Benetech. Η ναυτιλιακή δραστηριοποιείται στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν υγρά φορτία, τα οποία αποτελούν και τον βασικό κορμό του στόλου της.

Σφραγισμένο το Στενό του Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ θα γίνει στόχος.

Με πληροφορίες από: Reuters