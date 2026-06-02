Σε υψόμετρο 7.925 μέτρων βρίσκεται το Camp IV στο Έβερεστ, το οποίο είναι το τελευταίο σημείο ξεκούρασης πριν οι ορειβάτες επιχειρήσουν την τελική τους ανάβαση στη λεγόμενη «Ζώνη Θανάτου» προς την κορυφή των 8.848 μέτρων.

Πρόκειται για την υψηλότερη κατασκήνωση στη γη, που μόνο Έβερεστ δεν θυμίζουν οι νέες εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς είναι γεμάτη σωρούς σκουπιδιών που έχουν αφήσει πίσω τους ορειβατικές ομάδες, ενώ δεκάδες φθαρμένες κίτρινες σκηνές ανεμίζουν στους θυελλώδεις ανέμους.

Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου και ανθρώπινα περιττώματα διάσπαρτα στο χιόνι συνθέτουν το σκηνικό… της χωματερής.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη έχει, από πολλές απόψεις, εξελιχθεί σε μία από τις πιο άσχημες όψεις της εμπορευματοποίησης του Έβερεστ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το Everest Today, λογαριασμός αφιερωμένος στην ορειβασία στο βουνό.

«Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, κονσέρβες τροφίμων, σκισμένος εξοπλισμός και άλλα απορρίμματα είναι διάσπαρτα στο South Col, μετατρέποντας την υψηλότερη κατασκήνωση του κόσμου σε νεκροταφείο ορειβατικού εξοπλισμού. Το βουνό αξίζει κάτι καλύτερο».

This is Camp IV on Mt Everest (~7,900 m), the highest campsite on Earth and the final stop before the summit. What should be one of the most extraordinary places on the planet has, in many ways, become one of the ugliest faces of Everest’s commercialisation. Abandoned tents,… pic.twitter.com/0Th04sCa5J — Everest Today (@EverestToday) June 1, 2026

Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το μεγάλο υψόμετρο και οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθιστούν το έργο ιδιαίτερα επικίνδυνο και δύσκολο. Ο καιρός αλλάζει αιφνιδίως, γρήγορα μπορεί να μετατραπεί χιονοθύελλα, ενώ τα επίπεδα οξυγόνου φτάνουν μόλις στο ένα τρίτο του φυσιολογικού.

Ρεκόρ ορειβατών τον Μάιο

Μόνο μέσα σε μία ημέρα του Μαΐου, 274 άτομα κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του Έβερεστ μέσω Νεπάλ, αριθμός-ρεκόρ που επιδείνωσε το πρόβλημα των απορριμμάτων. Το ρεκόρ στις 20 Μαΐου ξεπεράστηκε από το προηγούμενο του 2019, όταν 223 άτομα ανέβηκαν από τη νότια πλευρά του Νεπάλ.

Σχεδόν 500 ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης, αριθμός που επίσης αποτελεί ρεκόρ, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για υπερσυνωστισμό και αυξημένους κινδύνους, καθώς στήθηκε μία «πόλη» από σκηνές στους πρόποδες του βουνού για τους ορειβάτες και το υποστηρικτικό προσωπικό.

Μόνο για φέτος, η κυβέρνηση του Νεπάλ εξέδωσε συνολικά 1.181 άδειες αναρρίχησης για κορυφές των Ιμαλαΐων σε ορειβάτες από 79 χώρες, αριθμός που αποτελεί τον μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας. Από αυτές, οι 494 αφορούσαν αποκλειστικά το Εβερεστ, επιβεβαιώνοντας ότι το διασημότερο βουνό του κόσμου εξακολουθεί να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Το 2024, μία ομάδα στρατιωτών απομάκρυνε 11 τόνους απορριμμάτων και ανέσυρε τέσσερις σορούς από το βουνό. Η αποστολή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς χρειάστηκαν δύο ημέρες για την ανάκτηση μίας σορού που ήταν πλήρως καλυμμένη από πάγο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερφόρτωση του βουνού μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καθυστερήσεις στη Ζώνη Θανάτου, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Οι διοργανωτές αποστολών αναγνωρίζουν τους κινδύνους, υποστηρίζουν ωστόσο ότι μπορούν να περιοριστούν. «Αν οι ομάδες διαθέτουν αρκετό οξυγόνο, δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε στο Reuters ο Λούκας Φούρτενμπαχ της αυστριακής Furtenbach Adventures.

Η ορειβατική σεζόν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες.