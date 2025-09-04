Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η ακροδεξιά ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραβίασε τους κανόνες των δαπανών, κατά τουλάχιστον 4,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση που έλαβε το Politico.

Οι νομοθέτες διερευνούν πώς θα επιστρέψουν τα χρήματα.

Η έκθεση, που καταρτίστηκε από το Τμήμα Οικονομικών του Κοινοβουλίου, λέει ότι η ομάδα, το πολιτικό σπίτι της Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν και της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, παραβίασε τους δημόσιους κανόνες για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και έκανε παράτυπες δωρεές μεταξύ 2019 και 2024.

Αυτό που κάνει την υπόθεση περίπλοκη είναι ότι η ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας διαλύθηκε μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές πέρυσι, με την πλειοψηφία των μελών και του προσωπικού της να απορροφάται στους νέους Πατριώτες για την Ευρώπη. Η Επιτροπή Ελέγχου του Κοινοβουλίου διερευνά εάν ο νέος οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

«Η ανακατασκευή ή η διάλυση μιας πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή χρεών και κατάχρησης κεφαλαίων», δήλωσε ο Νίκλας Χερμπστ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ζητήσουμε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Εάν τα χρήματα δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα, τα θέλουμε πίσω».

Όταν ήρθε σε επαφή με το Politico, η ομάδα των Πατριωτών δημοσίευσε μια ανταπάντηση στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.

Είπε ότι ήταν το θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών» με πολιτικά κίνητρα, και ότι δεν είναι η ίδια νομική οντότητα ως ταυτότητα, της οποίας οι λογαριασμοί από προηγούμενα οικονομικά έτη είχαν ήδη κλείσει.

«Θα το πολεμήσουμε στο δικαστήριο, αν χρειαστεί», δήλωσε ένας αξιωματούχος των Πατριωτών, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να μιλήσει για ευαίσθητα θέματα.

«Έχουμε πολύ καλούς δικηγόρους, και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε δίκιο».

Ωστόσο, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η οποία αποτελείται από μέλη του ευρωκοινοβουλίου από όλο το πολιτικό φάσμα, θέλει το Κοινοβούλιο να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκτησης των κεφαλαίων, σύμφωνα με επιστολή προς την ηγεσία του Κοινοβουλίου που η επιτροπή θα εγκρίνει την Πέμπτη.

Η επιτροπή θέλει επίσης τα αφεντικά να εξετάσουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των μεμονωμένων στελεχών και των μελών του κοινοβουλίου για «σκόπιμη ή όχι εξουσιοδότηση παράτυπων δαπανών», σύμφωνα με την επιστολή.

Μια τελική απόφαση θα ληφθεί από 14 αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου, γνωστούς ως Γραφείο.

Ο εισαγγελέας της ΕΕ (EPPO) επιβεβαίωσε ότι διεξάγει τη δική του έρευνα για την κακοδιαχείριση των κεφαλαίων.

Δημόσιες συμβάσεις για φίλους και ακανόνιστες δωρεές

Το υποτιθέμενο λάθος αφορά στον προϋπολογισμό που διατίθεται ετησίως από το Κοινοβούλιο στις πολιτικές ομάδες για δαπάνες διοικητικών και λειτουργικών εξόδων, εκτός από τις πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο τους.

Ο οικονομικός έλεγχος, που ανέφερε για πρώτη φορά ο Le Monde, αναφέρει ότι η ομάδα παραβίασε τους δημόσιους κανόνες κατά τη διάρκεια των συμβάσεων διαφημίσεων, διαχείρισης της κοινότητας και υπηρεσιών εκτύπωσης σε διάφορες εταιρείες στην Αυστρία, την Γαλλία, και την Γερμανία, συνολικού ύψους περίπου 3.598.803 ευρώ.

Η έκθεση υποστηρίζει επίσης ότι οι δημόσιες συμβάσεις ενδέχεται να έχουν ανατεθεί σε εταιρείες φιλικές προς το κόμμα.

Σε μια περίπτωση, οι συμβάσεις για διαφημίσεις σε ένα αυστριακό περιοδικό απονεμήθηκαν απευθείας σε μια εταιρεία με επικεφαλής έναν πρώην ευρωβουλευτή του αυστριακού κόμματος FPö, μέλος της ομάδας Ταυτότητας και σημερινού μέλους των Πατριωτών, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση υποστηρίζει επίσης ότι η ομάδα Ταυτότητας δημιούργησε ένα σύστημα για τα μέλη της για να δωρίσουν σε ΜΚΟ και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης δημιουργίας μιας νέας γραμμής προϋπολογισμού, ύψους 701.197 ευρώ μεταξύ 2019 και 2024.

Η έρευνα επιφέρει ένα νέο πλήγμα στο κόμμα Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν, αφού η ίδια κρίθηκε ένοχη για παράνομη διαρροή χρημάτων άνω των 4 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια του κοινοβουλίου για πάνω από 12 χρόνια, θέτοντας σε κίνδυνο κάθε προσπάθεια να γίνει η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας.