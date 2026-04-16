Σφοδρή καταδίκη για τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι στοχεύει συνειδητά αμάχους.

«Την περασμένη νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε νέα ειδεχθή επίθεση κατά αμάχων στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι «ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας έχει αποτύχει, και αυτός είναι ο λόγος που επιλέγει να τρομοκρατεί σκοπίμως τους αμάχους».

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές: επτά στην Οδησσό, τέσσερις στο Κίεβο και τρεις στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές καταγράφονται στη νότια Ουκρανία, καθώς η πόλη Μικολάιφ και γύρω οικισμοί έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση έπειτα από ρωσική επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Χωρίς ρεύμα παραμένει και η Χερσώνα, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι τα αίτια του μπλακάουτ βρίσκονται υπό διερεύνηση.