Με το emoticon του Ντόναλντ Τραμπ κάτω από το σφυρί του δικαστηρίου κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή (31/5) το περιοδικό TIME. Τα ειδικά σχεδιασμένο πρωτοσέλιδο αναπαριστά οπτικά με τον δικό του τρόπο την καταδίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και για τις 34 κατηγορίες στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς.

«Για έξι εβδομάδες ο πρώην πιο ισχυρός άνθρωπος στον πλανήτη κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου όπως κάθε απλός πολίτης, ένας κατηγορούμενος για εγκληματική πράξη που κρινόταν από τους ενόρκους» γράφει το TIME και συνεχίζει:

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αγριοκοίταζε, παραπονιόταν, φλυαρούσε και ροχάλιζε κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής δίκης για το αν παραποίησε επιχειρηματικά αρχεία προκειμένου να κρύψει τα χρήματα που πλήρωσε σε μια πορνοστάρ την παραμονή των εκλογών του 2016. Στις 30 Μαΐου, οι 12 ένορκοι εξέδωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους: ένοχος και για τις 34 κατηγορίες. Σε όλες τους χαρακτηρισμούς που του έχουν αποδοθεί – φανταχτερός επιχειρηματίας, επώνυμος σόουμαν, αφελής πρόεδρος – ο Τραμπ πρόσθεσε έναν νέο τίτλο: εγκληματίας».

