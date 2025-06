Νέο πλήγμα στην ισραηλινή πόλη Μπερ Σεβά κατάφερε το πρωί της Παρασκευής το Ιράν, μετά το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο της περιοχής. Την ίδια ώρα τα βλέμματα όλων στρέφονται στην Γενεύη όπου σήμερα προγραμματίστηκε η πρώτη διπλωματική προσπάθεια σε συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας με τον Ιρανό ομόλογό τους και υπεύθυνο για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του.

Παράλληλα, η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα χρειαστεί έως και δύο εβδομάδες για να αποφασίσει αν θα δώσει το πράσινο φως για την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν προβάλλεται από τον Λευκό Οίκο ως ακόμη ένα «παράθυρο» για διπλωματία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, ίσως «ανοίγει» παράλληλα μία σειρά από νέες στρατιωτικές επιλογές ή ίσως να φοβάται πως θα αναβιώσει στο Ιράν το φάντασμα της Βεγγάζης.

Εν έτει 2025 πια, το «φάντασμα του Ιράκ» αιωρείται πάνω από μια βαθιά διχασμένη και ανήσυχη Ουάσιγκτον, γράφουν σε ανάλυσή τους οι New York Times. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε κάνει εκστρατεία ενάντια στους «αιώνιους πολέμους» των ΗΠΑ, παρουσιάζεται ξαφνικά τώρα να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «ταχείας» αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Η κυβέρνηση Μπους είχε θεωρήσει, πριν από δεκαετίες, ότι η εισβολή στο Ιράκ θα ήταν «παιχνιδάκι» και ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα γίνονταν δεκτά στη Βαγδάτη ως «απελευθερωτές». Και τότε ωστόσο, υπήρχαν διαφωνίες εντός της αμερικανικής διοίκησης γύρω από τα στοιχεία που υποτίθεται ότι δικαιολογούσαν τον πόλεμο, όπως ήταν εν προκειμένω οι αναφορές στα όπλα μαζικής καταστροφής που υποτίθεται, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονταν, ότι είχε στη διάθεσή του το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν. Υπήρχαν όντως τέτοιου τύπου όπλα ή μήπως όχι;

Νεοσυντηρητικοί (neocons) πολιτικοί του αμερικανικού Ρεπουμπλικανικού κόμματος ασκούσαν πιέσεις υπέρ της εισβολής στο Ιράκ, την οποία παρουσίασαν ως «ευκαιρία» για να απαλλαγεί η υφήλιος από έναν δικτάτορα όπως ήταν ο Σαντάμ.

Εν έτει 2025 πια, διακινούνται ανάλογα επιχειρήματα, αλλά με σημείο αναφοράς πια το Ιράν. Σύμφωνα με τους νέους νεοσυντηρητικούς αλλά και με την πλευρά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τώρα -έπειτα δηλαδή από τα πλήγματα σε Χαμάς, Μπασάρ αλ Ασαντ και Χεζμπολάχ- είναι «ευκαιρία» να αποδυναμωθεί το Ιράν και, ενδεχομένως, ακόμη και να ανατραπεί το θεοκρατικό καθεστώς που κινεί τα νήματα στην Τεχεράνη μετά το 1979.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της αμερικανικής εμπλοκής, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν τώρα να επέμβουν στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, βομβαρδίζοντας με τις «bunker buster» βόμβες που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν, τις υπόγειες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό. Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν ένα τέτοιο χτύπημα, αυτό θα μπορούσε να είναι μεμονωμένο (one-off). Με άλλα λόγια, η αμερικανική εμπλοκή θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί γρήγορα και επιτυχώς.

Οπως πριν από 20 χρόνια ωστόσο, έτσι και τώρα, οι απόψεις εντός της αμερικανικής διοίκησης διίστανται. Η επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, είχε υποστηρίξει τον περασμένο Μάρτιο ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο, φαίνεται ότι έχει πια διαφορετική άποψη. «Δεν με νοιάζει τι είπε», δήλωσε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην Γκάμπαρντ. Σύμφωνα με την πλευρά Νετανιάχου, το Ιράν είναι πια κοντά στο να αποκτήσει την πρώτη του ατομική βόμβα. Εάν όμως αυτό ισχύει, τότε οι ΗΠΑ πρέπει να επέμβουν συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξάλειψη του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος.

«Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω», δήλωσε ο Τραμπ όταν εκλήθη να απαντήσει εάν θα βομβαρδίσει τα πυρηνικά του Ιράν ή όχι.

Στον αντίποδα ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας ευρύτερος πόλεμος εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίσουν το Φορντό, με αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Υεμενίτες Χούθι.

Το «καλό σενάριο» για τις ΗΠΑ θα ήταν οι Ιρανοί να δεχθούν το όποιο αμερικανικό πλήγμα και έπειτα να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποδεχόμενοι τον τερματισμό του πυρηνικού τους προγράμματος.

Το «κακό σενάριο» από την άλλη πλευρά, θα ήταν οι Ιρανοί να αρχίσουν σε αντίποινα να εξαπολύουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων. Σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, ο Τραμπ θα έπρεπε να ανταπαντήσει με νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών θέσεων βυθίζοντας έτσι τις ΗΠΑ πιο βαθιά στον πόλεμο.

Το Ιράν είναι, όμως, μεγαλύτερο από το Ιράκ, ενώ έχει έναν πληθυσμό περίπου 90 εκατομμυρίων και έναν στρατό που, ακόμη και αποδυναμωμένος, δείχνει πιο απειλητικός από τον ιρακινό…

Σε ανάρτησή του στο X, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έγραψε πως «ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή», αναφερόμενος στο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της χώρας του κατά του Ισραήλ.

Σήμερα το πρωί σηκώθηκαν τουλάχιστον 10 αεροσκάφη μεταφέροντας πολεμικό υλικό σε διάφορες βάσεις της CENTCOM.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατζ προειδοποιεί τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, να ενεργήσει προσεκτικά, μετά τη χθεσινή του δήλωση ότι η τρομοκρατική του ομάδα θα «ενεργήσει όπως κρίνει κατάλληλο» σε απάντηση στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ δεν έχει μάθει από τους προκατόχους του και απειλεί να δράσει εναντίον του Ισραήλ», λέει ο Katz, αναφερόμενος στον πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, Hassan Nasrallah, ο οποίος δολοφονήθηκε από το Ισραήλ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Προτείνω στον Λιβανέζο πληρεξούσιο να είναι προσεκτικός και να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει χάσει την υπομονή του με τους τρομοκράτες που το απειλούν», προσθέτει ο Katz, προειδοποιώντας: «Αν υπάρχει τρομοκρατία, δεν θα υπάρχει Χεζμπολάχ».

Το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Mano Maritime που μετέφερε Ισραηλινούς από την Κύπρο, σε συντονισμό με το Υπουργείο Μεταφορών, έφτασε στο Ισραήλ νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Περίπου 2.000 επιβάτες επέβαιναν στο πολυτελές πλοίο «Crown Iris» για το ταξίδι από τη Λεμεσό στην Κύπρο προς το λιμάνι Ασντόντ στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών.

Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ, μαζί με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Μεταφορών Μοσέ Μπεν Ζάκεν, τον πρόεδρο του λιμένα Ασντόντ, Σαούλ Σνάιντερ, και άλλους αξιωματούχους, καλωσόρισαν τους επαναπατριζόμενους κατά την άφιξή τους στο λιμάνι.

«Η Επιχείρηση Ασφαλής Επιστροφή είναι μια εθνική αποστολή», είπε η Υπουργός. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε δυναμικά, με όλα τα εργαλεία και τα μέσα, για να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί πολίτες με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Περίπου 50 λεωφορεία και μίνι λεωφορεία περίμεναν στο λιμάνι για να μεταφέρουν δωρεάν τους επιβάτες που έφταναν στο λιμάνι της Ασντόντ, προς την Μπερ-Σεβά, το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε δεκάδες στόχους στην Τεχεράνη στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων την έδρα του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

“Ο στρατός διεξήγαγε σειρά πληγμάτων στην καρδιά της Τεχεράνης: δεκάδες στόχοι επλήγησαν, κυρίως χώροι παραγωγής στρατιωτικών πυραύλων καθώς και η έδρα του SPND, του οργανισμού αρμόδιου για την έρευνα και την ανάπτυξη του ιρανικού στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, απορρίπτει την άποψη ότι ο οργανισμός του και η έκθεση που δημοσίευσε τον περασμένο μήνα σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο για την ενεργοποίηση της επίθεσης του Ισραήλ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Μια έκθεση σχετικά με την πυρηνική επαλήθευση στο Ιράν δύσκολα θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε στρατιωτική δράση», είπε ο Γκρόσι στον Άντερσον Κούπερ του CNN . «Η στρατιωτική δράση, από όποιον κι αν προέρχεται, είναι μια πολιτική απόφαση που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέμε».

Η Τεχεράνη είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι η έκθεση και η επακόλουθη δήλωση της ΔΟΑΕ ότι το Ιράν παραβίασε τις υποχρεώσεις του για τις πυρηνικές διασφαλίσεις, είχαν «προετοιμάσει το έδαφος» για την επίθεση του Ισραήλ. Ο Γκρόσι σημειώνει ότι πολλά από αυτά που συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση «ουσιαστικά δεν ήταν καινούργια» και ότι η πυρηνική αρχή προειδοποιεί εδώ και χρόνια ότι το Ιράν αρνείται να μοιραστεί δεδομένα σχετικά με τις πυρηνικές του δραστηριότητες.

«Σε εκείνη την έκθεση, ανέφερα επίσης ότι, σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει συστημικό πρόγραμμα στο Ιράν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων», προειδοποιεί ο Γκρόσι, τονίζοντας ότι η ΔΟΑΕ αναφέρει μόνο ό,τι μπορεί να επαληθεύσει η ίδια και δεν εμπλέκεται σε εικασίες. Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα στο οποίο το Ιράν θα μπορούσε θεωρητικά να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο, έστω και εξαιρετικά ακατέργαστο, ο Γκρόσι λέει ότι είναι ένα πράγμα να έχεις αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για ένα πυρηνικό όπλο – η έκθεση της ΔΟΑΕ είχε εκτιμήσει ότι το Ιράν είχε αρκετό ουράνιο, εάν εμπλουτιζόταν περαιτέρω, για εννέα πυρηνικές βόμβες – και εντελώς διαφορετικό πράγμα να έχεις μια κεφαλή για να την τοποθετήσεις.

«Είναι αλήθεια ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπήρξαν ορισμένες δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν εκείνη την εποχή ως σχετιζόμενες με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων… δεν το βλέπουμε τώρα», λέει, προσθέτοντας ότι, επομένως, η συζήτηση για ένα χρονοδιάγραμμα δεν θα ήταν τίποτα περισσότερο από «καθαρή εικασία». Επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι το Ιράν είναι το μόνο κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα που εμπλουτίζει ουράνιο στο επίπεδο που εμπλουτίζει.

08:30 Ο IDF κατέστρεψε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν και σκότωσε στρατιωτικό διοικητή

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πριν από λίγο τρεις εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που ήταν έτοιμοι για επίθεση στο Ισραήλ, μαζί με έναν Ιρανό στρατιωτικό διοικητή που επιχειρούσε στο σημείο εκτόξευσης στο Ιράν, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα από τις επιθέσεις.

