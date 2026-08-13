Ένα λαμπερό πεφταστέρι των Περσειδών έσκισε τον ουρανό πάνω από την Κωνσταντινούπολη και τον Βόσπορο το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του μια πράσινη, μπλε και πορτοκαλί ουρά.

Το «μετέωρο» (πεφταστέρι) ήταν ένα μικροσκοπικό θραύσμα από τον κομήτη Swift-Tuttle που κάηκε στην ατμόσφαιρα της Γης, με το μαγνήσιο και το νάτριο να συμβάλλουν στη δημιουργία αυτών των εντυπωσιακών χρωμάτων.

Φαντάσου να κοιτάζεις ψηλά ακριβώς τη σωστή στιγμή για να πετύχεις κάτι τέτοιο!

Ολόκληρο το πεφταστέρι κάηκε στον αέρα, αφήνοντας πίσω του μόνο μερικές φωτογραφικές λήψεις: