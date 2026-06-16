Το FBI απέτρεψε μια επίθεση με drones, τα οποία ήταν φορτωμένα με εκρηκτικά και θα γινόταν την περασμένη Κυριακή 14 Ιουνίου, στην διοργάνωση UFC Freedom 250, στον Λευκό Οίκο.

Συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι για την προγραμματισμένη επίθεση. Το υψηλού προφίλ αθλητικό υπερθέαμα πολεμικών τεχνών συνέπεσε με τα 80ά γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και το παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία στρατιωτικών.

Δείτε βίντεο από την ημέρα που είχε προγραμματιστεί η επίθεση:

Η τρομοκρατική επίθεση περιλάμβανε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη χρήση drones για τη διαδοχική πλήξη κτηρίων κοντά στον χώρο της εκδήλωσης, η οποία θα προκαλούσε μαζικό πανικό και θα κατεύθυνε το πλήθος που θα έφευγε έντρομο προς μια ομάδα ελεύθερων σκοπευτών που θα ήταν έτοιμη να τους πυροβολήσει, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Fox News Digital.

Ένα «δεύτερο κύμα» επιτιθέμενων σχεδίαζε στη συνέχεια να εισβάλει στην πύλη του Λευκού Οίκου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Το FBI έμαθε για την συγκεκριμένη υπόθεση στις 10 Ιουνίου και αμέσως ξεκίνησε τις έρευνες από το Σινσινάτι, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύλληψη.

Σημειώνεται ότι ορισμένοι από τους φερόμενους ως υπόπτους, ταξίδεψαν στο Φρέντερικσμπεργκ της Βιρτζίνια στις 12 ή 13 Ιουνίου, για να κάνουν προετοιμασίες για την επίθεση.

Κατά την εξέταση του iPhone ενός υπόπτου, οι Αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 23 χρήστες της κρυπτογραφημένης εφαρμογής συνομιλιών Signal που συμμετείχαν σε διάφορες συζητήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια καταστροφική τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Ένας εκ των συλληφθέντων δήλωσε στους Ανακριτές ότι στόχος της επίθεσης ήταν να πληγούν «καπιταλιστικές ελίτ», «δισεκατομμυριούχοι» και πολιτικοί που έλαβαν χρήματα από την Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων (AIPAC).

«Χάρη στην άμεση δράση του FBI, των συνεργατών μας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια επιχείρηση που εκτείνεται σε πολλές πολιτείες, πολλά άτομα βρίσκονται πλέον υπό κράτηση, και οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις αποτράπηκαν πλήρως», δήλωσε ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σε δήλωσή του στο Fox News Digital.

Πηγή: New York Post