Στη Βόρεια Κορέα αποδίδει το FBI την κυβερνοεπίθεση-μαμούθ στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, η οποία οδήγησε στην κλοπή κεφαλαίων ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας το Σάββατο (31/10), πίσω από το χτύπημα βρίσκεται η υποστηριζόμενη από το βορειοκορεατικό καθεστώς ομάδα χάκερ «TraderTraitor».

Κατά τις έρευνες του FBI διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης επιχείρησαν να μετατρέψουν μέρος των κλοπιμαίων στο κρυπτονόμισμα Ethereum, ενώ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες κινήσεις νομιμοποίησης εσόδων.

Οι ειδικοί του χώρου κατατάσσουν το συγκεκριμένο περιστατικό ως τη μεγαλύτερη κλοπή στα χρονικά των κρυπτονομισμάτων. Όπως αποκάλυψε η προκαταρκτική έρευνα, η διείσδυση φαίνεται να ξεκίνησε από τον παραβιασμένο φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού της Binance, επιτρέποντας στους δράστες να διεισδύσουν στα εσωτερικά συστήματα και να εκτελέσουν τις παράνομες αναλήψεις.

Από την πλευρά της, η πλατφόρμα της Binance ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει στην αναπλήρωση του 90% των κλαπέντων πόρων. Το εναπομείναν 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens) χαμηλότερης ρευστότητας, η αντικατάσταση των οποίων είναι πιο χρονοβόρα.

Καθησυχάζοντας τους πελάτες της εταιρείας, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, υπογράμμισε: «Έχουμε αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και δεσμευόμαστε πως θα καλύψουμε το υπόλοιπο 10%. Οι χρήστες μας δεν θα επωμιστούν το οικονομικό βάρος αυτού του περιστατικού».