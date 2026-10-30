Χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους θα παραμείνει στη φυλακή η Αυστραλή Έριν Πάτερσον, η οποία δολοφόνησε τρία άτομα σερβίροντάς τους μοσχάρι Γουέλινγκτον με δηλητηριώδη μανιτάρια.

Το Εφετείο της Μελβούρνης απέρριψε την προσφυγή της κατά των καταδικαστικών αποφάσεων, κρίνοντας αβάσιμους τους ισχυρισμούς των δικηγόρων της περί δικαστικής πλάνης. Μετά την απόφαση αυτή, το δικαστήριο της έδωσε χρονικό περιθώριο έως τις 27 Νοεμβρίου προκειμένου να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας.

Ο δικαστής Στίβεν ΜακΛις χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της κατηγορουμένης ως εξαιρετικά ψυχρή και προσχεδιασμένη, τονίζοντας ότι αξίζει την αυστηρότερη δυνατή καταδίκη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εγκληματική αυτή συμπεριφορά ήταν άκρως υπολογισμένη και πρέπει να καταδικαστεί με τους πιο έντονους όρους. Πρόσθεσε επίσης ότι, έπειτα από προσεκτική εξέταση όλων των δεδομένων, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως η υπόθεση περιλάμβανε τόσο σοκαριστικές πράξεις, ώστε κρίθηκε εντελώς ακατάλληλο να οριστεί περίοδος πριν από την οποία θα μπορούσε να ζητηθεί υφ’ όρων απόλυση.

Οι ποινές και τα θύματα της επίθεσης

Η Πάτερσον, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία της Παρασκευής μέσω βιντεοσύνδεσης από το σωφρονιστικό κατάστημα, είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο διάστημα έκτισης τα 33 έτη.

Νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025, είχε κριθεί ένοχη για τις δολοφονίες των πεθερικών της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της Χέδερ Γουίλκινσον, θείας του εν διαστάσει συζύγου της.

Στο ίδιο τραπέζι είχε προσκληθεί και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Σάιμον Πάτερσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Παρότι αρχικά είχε αποδεχθεί την πρόσκληση για το οικογενειακό γεύμα, στη συνέχεια αποφάσισε να μην παραστεί, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Το μοιραίο γεύμα στη Λεονγκάθα

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 29 Ιουλίου 2023, όταν τα θύματα, μαζί με τον σύζυγο της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον, βρέθηκαν στο σπίτι της Πάτερσον στην περιοχή Λεονγκάθα της Βικτώριας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, και οι τέσσερις καλεσμένοι ασθένησαν βαριά μετά την κατανάλωση του γεύματος, το οποίο περιλάμβανε το μοσχάρι Γουέλινγκτον συνοδευόμενο από πουρέ πατάτας και πράσινα φασολάκια.

Η Χέδερ Γουίλκινσον και η Γκέιλ Πάτερσον κατέληξαν την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023, ενώ ο Ντον Πάτερσον υπέκυψε μία ημέρα αργότερα. Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε επιπλέον για την απόπειρα δολοφονίας του Ίαν Γουίλκινσον, ο οποίος επέζησε ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία εβδομάδων σε κρίσιμη κατάσταση, δηλώνοντας αργότερα ότι η δοκιμασία αυτή τον άφησε να αισθάνεται «μισοζωντανός».

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Η υπερασπιστική ομάδα της Πάτερσον επιχείρησε να στηρίξει την έφεση υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν διαδικαστικές αδικίες. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισαν «άδικη και καταπιεστική» την πενθήμερη αντεξέταση στην οποία την υπέβαλε η εισαγγελέας Νανέτ Ρότζερς.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ο δικαστής της δίκης, Κρίστοφερ Μπέιλ, επέτρεψε τη δημιουργία άδικης προκατάληψης, κάνοντας δεκτές καταθέσεις και στοιχεία από άτομα που ανήκαν στον κύκλο των διαδικτυακών της φίλων στο Facebook.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, η ίδια η Έριν Πάτερσον επέμεινε στον ισχυρισμό του λάθους, υποστηρίζοντας ότι η προσθήκη των άκρως τοξικών μανιταριών, γνωστών ως «θανατηφόρες καλύπτρες», στο φαγητό έγινε εν αγνοία της και χωρίς πρόθεση.