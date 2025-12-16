Το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας παρέλαβε το πρώτο από τα 31 ελικόπτερα «NH90 Sea Tiger», καθώς επιδιώκει την ταχεία αύξηση των δοκιμών και της εκπαίδευσης.

Το Γερμανικό Επιτελείο θέλει να θέσει αυτόν τον στόλο ελικοπτέρων το συντομότερο δυνατό στο πεδίο επιχειρήσεων, δηλαδή σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Το «Sea Tiger» είναι η τελευταία εξέλιξη του NH90 NFH (η έκδοση του αεροσκάφους για φρεγάτες ελικοπτέρου του ΝΑΤΟ, βελτιστοποιημένη για θαλάσσιες επιχειρήσεις), προσφέροντας δυνατότητες αιχμής στον τομέα του ανθυποβρυχιακού πολέμου.

First #NH90 Sea Tiger officially delivered to the German Navy. 🪖⚓️🚁. A total of 31 Sea Tigers are set to be delivered by 2030. Specifically designed for anti-surface and anti-submarine warfare missions, they will replace the Mk88A Sea Lynx fleet which entered service in 1981. https://t.co/K8qrvvXhjb pic.twitter.com/lmdmGS49ob — Airbus Helicopters (@AirbusHeli) December 16, 2025

Το Γερμανικό Ναυτικό ήδη διαθέτει 18 NH90 σε διαμόρφωση «Sea Lion» για ναυτικές μεταφορές και αποστολές έρευνας και διάσωσης. Όταν παραδοθούν όλα τα Sea Tigers – που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το 2030 – το Γερμανικό Ναυτικό θα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό NH90 στον κόσμο, με σχεδόν 50 στο σύνολο.

Photo: Airbus Helicopters