Το Πολεμικό Ναυτικό της Γερμανίας  παρέλαβε το πρώτο από τα 31 ελικόπτερα  «NH90 Sea Tiger», καθώς επιδιώκει την ταχεία αύξηση των δοκιμών και της εκπαίδευσης.

Το Γερμανικό Επιτελείο θέλει να θέσει αυτόν τον στόλο ελικοπτέρων το συντομότερο δυνατό  στο πεδίο επιχειρήσεων, δηλαδή σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Το «Sea Tiger» είναι η τελευταία εξέλιξη του NH90 NFH (η έκδοση του αεροσκάφους για φρεγάτες ελικοπτέρου του ΝΑΤΟ, βελτιστοποιημένη για θαλάσσιες επιχειρήσεις), προσφέροντας δυνατότητες αιχμής στον τομέα του ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το Γερμανικό Ναυτικό ήδη διαθέτει 18 NH90 σε διαμόρφωση «Sea Lion» για  ναυτικές μεταφορές και αποστολές έρευνας και διάσωσης. Όταν παραδοθούν όλα τα Sea Tigers – που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το 2030 – το Γερμανικό Ναυτικό θα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό NH90 στον κόσμο, με σχεδόν 50 στο σύνολο.

