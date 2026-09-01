Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών εκτιμάται ότι θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει τους S-400 σε χώρα του Κόλπου. Ωστόσο, για την υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας απαιτείται η συναίνεση της ρωσικής πλευράς, καθώς το συγκεκριμένο αντιαεροπορικό σύστημα είχε πωληθεί στην Τουρκία από τη Ρωσία. Η Άγκυρα φέρεται να εξετάζει την απομάκρυνση των S-400, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση αμερικανικών μαχητικών F-35.

Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Τη Δευτέρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μαζί με Τούρκους αξιωματούχους και τους ομολόγους τους από το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, συμμετείχαν σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, κατά την οποία η νέα συνεργασία παρουσιάστηκε ως «αμυντική συμμαχία της Μέκκας».

Σφοδρή επίθεση Φιντάν στον Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία» και «γενοκτόνο», ενώ υποστήριξε ότι αποτελεί κοινή απειλή για τη διεθνή κοινότητα και την παγκόσμια ασφάλεια.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Νετανιάχου έχει καταστεί «κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας». Όπως υποστήριξε, η πολιτική και η νοοτροπία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, καθώς και η ομάδα που τον στηρίζει, δεν συνιστούν απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για τη διεθνή ασφάλεια συνολικά.

Ο Φιντάν κάλεσε, παράλληλα, τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς στον ρόλο της. Όπως τόνισε, θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω απωλειών και καταστροφών, ενώ επανέλαβε τις ιδιαίτερα σκληρές κατηγορίες του κατά του Νετανιάχου για τις εξελίξεις στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή.