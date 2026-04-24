Την άρνησή του να συνεργαστεί με έρευνα της αμερικανικής Γερουσίας σχετικά με την προέλευση της πανδημίας COVID-19 εξέφρασε το επιστημονικό περιοδικό The Lancet, σύμφωνα με δηλώσεις του αρχισυντάκτη του Ρίτσαρντ Χόρτον.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, στο περιθώριο εκδήλωσης στη Βαρκελώνη, ο Χόρτον ξεκαθάρισε ότι το περιοδικό δεν πρόκειται να καταθέσει στοιχεία στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας. Όπως είπε, το αίτημα αφορούσε την παροχή αρχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την πανδημία.

Ο ίδιος αιτιολόγησε τη στάση αυτή, δηλώνοντας ότι το περιοδικό δεν επιθυμεί να συνεργαστεί «με μια κυβέρνηση που έχει επιτεθεί σε ορισμένους από τους σημαντικότερους επιστήμονες», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη μεταχείριση του Άντονι Φάουτσι από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημείωσε, ο Φάουτσι είχε βρεθεί στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων και απειλών, ενώ πέρυσι διακόπηκε και η κρατική του προστασία.

Το αίτημα της Γερουσίας, που διατυπώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ζητούσε από το Lancet να παραδώσει αρχεία για την περίοδο 2018–2022, συμπεριλαμβανομένων email, σημειώσεων και επιστημονικών μελετών. Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβληθεί και στο περιοδικό Science.

Η έρευνα συνδέεται με πρωτοβουλία του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ραντ Πολ, ο οποίος εξετάζει τη χρηματοδότηση που παρείχαν οι ΗΠΑ σε εργαστήριο ιολογίας στην Ουχάν, όπου καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα της πανδημίας στα τέλη του 2019.

Ο Χόρτον ανέφερε ότι η έρευνα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην Ουχάν και στα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Από την πλευρά της επιστημονικής κοινότητας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει ότι η φυσική προέλευση του ιού αποτελεί το πιθανότερο σενάριο. Ωστόσο, η πλήρης διερεύνηση έχει δυσκολευτεί λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε δεδομένα από την Κίνα, ενώ αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο διαρροής από εργαστήριο.