Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Επιβολής των Τελωνείων (ICE) συνέλαβαν μια συγγενή της Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, καθώς συνεχίζεται η καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Μπρούνα Κάρολαϊν Φερέιρα είναι η μητέρα του γιου του αδερφού της Λέβιτ, και κρατήθηκε στο Revere της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας είπε στο NBC News ότι η Φερέιρα είναι μια «εγκληματίας παράνομη αλλοδαπή από τη Βραζιλία», η οποία κατηγορείται ότι διαμένει με ληγμένη τουριστική βίζα από το 1999.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η Φερέιρα κρατείται σε ένα κέντρο της ICE στη Νότια Λουιζιάνα, σχεδόν 1.700 μίλια από το σπίτι της, αφού συνελήφθη ως ύποπτη για βιαιοπραγία.

Ο αδερφός της Φερέιρα, Γκρατσιέλα Ντος Σάντος Ροντρίγκες, ξεκίνησε μια εκστρατεία GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για να καλύψει τις δικαστικές δαπάνες της, κάτι που ελπίζει ότι θα δώσει στην αδερφή του την «ευκαιρία να επιστρέψει σπίτι στην οικογένειά της».

Στην περιγραφή της σελίδας GoFundMe, ο Ροντρίγκες λέει ότι η Φερέιρα ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παιδί και είχε «διατηρήσει το νομικό της καθεστώς μέσω του DACA».

«Όποιος γνωρίζει την Μπρούνα, ξέρει τι άνθρωπος είναι», είπε ο Ροντρίγκες. «Είναι εργατική, ευγενική και πάντα η πρώτη να προσφέρει βοήθεια όταν κάποιος τη χρειάζεται.

«Είτε πρόκειται για υποστήριξη της οικογένειας, φίλοι, ή ακόμα και άγνωστοι, η Μπρούνα έχει μια καρδιά που βάζει τους άλλους πάνω από τον εαυτό της.

«Η απουσία της Μπρούνα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τον 11χρονο γιο της, Μάικλ Λέβιτ Τζούνιορ, ο οποίος χρειάζεται τη μητέρα του και ελπίζει κάθε μέρα ότι θα γυρίσει στο σπίτι εγκαίρως για τις διακοπές».

Σύμφωνα με την πηγή του NBC, ο ανιψιός της Λέβιτ ζει στο Νιου Χάμσαϊρ από τη γέννησή του και δεν έχει ζήσει ποτέ με τη μητέρα του.

«Αυτό το άτομο είναι η μητέρα του ανιψιού της Καρολάιν και δεν έχουν μιλήσει εδώ και πολλά χρόνια. Το παιδί ζει στο Νιου Χάμσαϊρ με τον πατέρα του από τότε που γεννήθηκε. Δεν έχει μείνει ποτέ με τη μητέρα του», είπε μια πηγή στο WMUR.

Το ζευγάρι φαινομενικά χώρισε λίγο αφότου κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια το 2014, με μια πηγή να επιβεβαιώνει στο WBUR ότι ο Λέβιτ και η Φερέιρα έχουν χωρίσει εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Τόσο ο Μάικλ όσο και η Κάρολαϊν Λέβιτ μεγάλωσαν στο Νιου Χάμσαϊρ, μαζί με τα δύο αδέρφια τους. Οι γονείς τους είχαν ένα πάγκο παγωτού και μια αντιπροσωπεία μεταχειρισμένων φορτηγών, σύμφωνα με το WMUR.

Η Κάρολαϊν, η νεότερη από τους τέσσερις, αργότερα έγινε το πρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ, έχοντας υπηρετήσει ως εκπρόσωπος της MAGA Inc και τώρα της σημερινής κυβέρνησης. Υπήρξε ένθερμη υπερασπίστρια του αμφιλεγόμενου ρεκόρ μετανάστευσης του Τραμπ.

«Είναι μια υπόσχεση που έδωσε ο Πρόεδρος στην εκστρατεία, ότι εάν εισβάλετε στα σύνορα του έθνους μας, εάν παραβιάσετε τους νόμους της χώρας μας, και αν στη συνέχεια διαπράξετε ειδεχθή, βάναυσα εγκλήματα στο εσωτερικό της χώρας μας… θα απελαθείτε από αυτή τη χώρα και μπορεί να κρατηθείτε στο Γκουαντάναμο», είπε στους δημοσιογράφους τον Φεβρουάριο.

«Αυτοί είναι εγκληματίες για τους οποίους μιλάμε — μην το ξεχνάτε αυτό».

Μόλις τον Οκτώβριο, η Λέβιτ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι χώροι έκτακτης ανάγκης θα έπρεπε να ελέγχουν την κατάσταση μετανάστευσης ενός ασθενούς πριν τον θεραπεύσουν.

«Μάλλον δεν είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσω. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουν οι επαγγελματίες υγείας και οι νομικοί», είπε, αποφεύγοντας την ερώτηση πολλές φορές.

Στην καθιερωμένη πρακτική, ο νόμος περί επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και ενεργού εργασίας απαιτεί από όλα τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο Medicare να παρέχουν ιατρική εξέταση σε οποιονδήποτε προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών τους. Αυτό πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από την ικανότητά τους να πληρώσουν.

Η αμφιλεγόμενη απάντηση της Λέβιτ επικρίθηκε από ειδικούς, συμπεριλαμβανομένου του Δρ Κρεγκ Σπένσερ, ο οποίος είπε ότι ρωτά «για την κατάσταση της μετανάστευσης όσο συχνά ρωτάω για την ασφάλιση—που σημαίνει ποτέ».

Η δημόσια έγκριση της σκληρής καταστολής της μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ έχει καταρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες, με μια νέα δημοσκόπηση βόμβα που υποδηλώνει ότι μόνο το 34 τοις εκατό των Αμερικανών εγκρίνει τις δραστηριότητες του ICE. Αυτό είναι μια πτώση 4 τοις εκατό από τον περασμένο μήνα.