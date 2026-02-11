Το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ουδέποτε προσέλαβε ή κατέβαλε χρήματα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, με φόντο τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα οποία περιλαμβάνονται επικοινωνίες μεταξύ του Έπστιν και προσωπικού του ιδρύματος.

«Βάσει των ισχυρισμών του Έπστιν ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει σημαντικούς φιλανθρωπικούς πόρους για την παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων του ιδρύματος επικοινώνησε με τον Έπιστιν προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αυτήν την πιθανή χρηματοδότηση», αναφέρει το Ίδρυμα Γκέιτς στην ανακοίνωσή του.

«Τελικά, το Ίδρυμα δεν επεδίωξε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Έπστιν ούτε δημιουργήθηκε ποτέ κάποιο ταμείο», συμπληρώνει.

Ο Τζέφρι Έπστιν – ο οποίος το 2019 βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, σε φυλακή του Μανχάταν – εκμεταλλευόταν επί δεκαετίες τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να καλλιεργήσει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες σε όλον τον κόσμο.

Φωτογραφία: ABC News