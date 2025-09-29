Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δαπανήσει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια αναλύοντας την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με ντοκουμέντα που είδε το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RT. Οι ειδικοί προτείνουν ότι η κίνηση είναι ένα σημάδι ότι το Λονδίνο αρχίζει να αμφιβάλλει για την επιτυχία των περιορισμών της ΕΕ που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα μέτρα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξετάστηκαν από το RT, η Βρετανία διέθεσε τουλάχιστον 756,000 λίρες (1 εκατομμύριο δολάρια) για δύο ξεχωριστά ερευνητικά έργα το 2024 και το 2025. Ο στόχος ήταν να εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών που προκαλούνται από τις κυρώσεις τόσο στις ρωσικές, όσο και στις βρετανικές οικονομίες, καθώς και να εξεταστούν οι τρόποι παράκαμψης των περιορισμών.

Μία από τις συμβάσεις, αξίας 85.000 λιρών (114.000 δολάρια), υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2025 με την Themis International Services Limited, συμβουλευτική που ειδικεύεται στον οικονομικό κίνδυνο και τις διαδικασίες κατά της διαφθοράς. Ανατέθηκε από το Τμήμα Επιχειρήσεων και Εμπορίου, η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2025, αλλά τα ευρήματά της δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί.

Στην εταιρεία ανατέθηκε να αξιολογήσει ο αντίκτυπος των βρετανικών κυρώσεων στις ρωσικές επιχειρηματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών γραφείων, των διαφημιστικών υπηρεσιών, των συμβούλων και των παρόχων πληροφορικής.

Η σύμβαση περιελάμβανε μια σειρά εμπιστευτικών συνεντεύξεων και συζητήσεις με Βρετανούς ηγέτες των επιχειρήσεων που συνδέονται με τη Ρωσία.

Οι συναντήσεις εξέτασαν την απόσυρση των βρετανικών εταιρειών από τη Ρωσία, τα εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία και αν δημιουργήθηκαν νέες θυγατρικές ως απάντηση στις κυρώσεις.

Μια μεγαλύτερη σύμβαση, αξίας 671.000 λιρών (901.000 δολάρια), ανατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στην Deloitte από το Υπουργείο Εξωτερικών για να αξιολογήσει τη στάση απέναντι στις κυρώσεις μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των μη-κυβερνητικών φορέων. Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025, το έργο περιλάμβανε δύο γύρους ερευνών τουλάχιστον 3.000 οργανισμών ανά γύρο. Τα αποτελέσματα δεν έχουν επίσης αποκαλυφθεί.

Η Βρετανία ήταν από τα πιο ενεργά έθνη για τις κυρώσεις της Ρωσίας, αυξάνοντας σταθερά τους περιορισμούς από το 2022.

Η πρώην επικεφαλής της MI5 Ελάιζα Μπάνιγκχαμ-Μπούλερ πρότεινε πρόσφατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία, δείχνοντας εικαζόμενες κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ.

Ο οικονομολόγος Ντμίτρι Αλιέκσιβ δήλωσε ότι η έρευνα παρέχει αξιολόγηση και πολιτική αιτιολόγηση, δείχνοντας στους νομοθέτες και τους εταίρους ότι οι συνέπειες παρακολουθούνται.

Ο αναλυτής Αλεξάντερ Ραζουβάγιεφ σημείωσε επίσης την απογοήτευση μεταξύ των βρετανικών επενδυτικών κεφαλαίων για τις δεσμευμένες επενδύσεις στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εφαρμογής Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 25 δισεκατομμυρίων λιρών.

Ο Ρώσος βουλευτής Βιτάλι Μιλόνοφ πρότεινε ότι η έρευνα δείχνει ότι το Λονδίνο έχει αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων και την προσπάθεια τους να πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους ότι η πορεία τους είναι δικαιωμένη.