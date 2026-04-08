Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ εξήρε το ότι συμφωνήθηκε «κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Βαγδάτη απευθύνει έκκληση να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος» που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης και να «ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη», ανέφερε η διπλωματία του Ιράκ, όπου χθες Τρίτη σκοτώθηκαν επτά άμαχοι στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και όπου ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 100 από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης την 28η Φεβρουαρίου.