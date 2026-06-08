Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί στις πτήσεις στη χώρα έχουν πλέον αρθεί.

«Με τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών και τον απαραίτητο συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, οι περιορισμοί στις πτήσεις ήρθησαν και οι αεροπορικές δραστηριότητες της χώρας επιστρέφουν στο κανονικό, όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε ο Αμπουζάρ Σιρούντι του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRIB.

Οι πτήσεις είχαν ακυρωθεί νωρίτερα τη Δευτέρα και ο εναέριος χώρος είχε επίσης κλείσει μετά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, η οποία προκάλεσε αντίποινα.