Νέα κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να επιδίδονται σε έναν πόλεμο ανακοινώσεων και επιχειρήσεων, επιδεινώνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, προχώρησαν σε μια σοβαρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι «σταμάτησαν» τέσσερα εμπορικά πλοία τα οποία επιχείρησαν να περάσουν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της αυστηρής προειδοποίησης που έχει εκδώσει η Τεχεράνη από το περασμένο Σαββατοκύριακο, διαμηνύοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν πλέον κλειστά για την εμπορική κίνηση.

Για την αναχαίτιση των πλοίων, οι ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι προχώρησαν σε ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραυλικών συστημάτων. Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, η οποία αναμεταδόθηκε στο Telegram από την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογραμμίζουν:

«Τις τελευταίες ώρες, τέσσερα πλοία, υποστηριζόμενα από τον τρομοκρατικό αμερικανικό στρατό, αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και τα τέσσερα αναγκάστηκαν να σταματήσουν επιτόπου κατά τη διάρκεια συνδυασμένης επιχείρησης με πυραύλους και drones».

Η κατηγορηματική διάψευση της CENTCOM για τα ναρκοθετημένα τάνκερ

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός πέρασε στην αντεπίθεση, απορρίπτοντας πλήρως προηγούμενους ισχυρισμούς της ιρανικής πλευράς (IRGC) περί σοβαρών επεισοδίων στη διεθνή πλωτή οδό.

Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει κατηγορηματικά ότι δύο δεξαμενόπλοια ανατινάχτηκαν στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες. Το αμερικανικό επιτελείο χαρακτήρισε τον ισχυρισμό των Ιρανών ως απολύτως ψευδή, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιου είδους αναφορές δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε προγενέστερη ενημέρωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναφέρει πως δύο πετρελαιοφόρα τυλίχτηκαν στις φλόγες έχοντας περάσει από ναρκοθετημένη ζώνη. Ωστόσο, η Τεχεράνη είχε αποφύγει να δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκόμενων πλοίων ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το υποτιθέμενο περιστατικό.