Οι Φρουροί της Ισλαμικης Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η ναυσιπλοΐα «προς και από λιμάνια συμμάχων και υποστηρικτών των εχθρών ΗΠΑ–Ισραήλ» απαγορεύεται, ανεξαρτήτως διαδρόμου ή προορισμού, όπως μεταδίδουν ιρανικά κρατικά μέσα.

Πρόσθεσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και οποιαδήποτε διέλευση θα αντιμετωπιστεί με «σκληρά μέτρα».

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τρία εμπορευματοκιβωτιακά πλοία διαφορετικών εθνικοτήτων αναγκάστηκαν να επιστρέψουν από τα Στενά έπειτα από προειδοποιήσεις του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και εμπορευμάτων, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικό σημείο διέλευσης.

Πλοία αλλάζουν δρομολόγιο

Τρία πλοία μεταφοράς κοντέινερ άλλαξαν ρότα και δεν επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ μετά από τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης.

🚨 Islamic Revolutionary Guard Corps Navy: Three container ships of different nationalities attempted to enter the designated waterway for licensed vessels in the Strait of Hormuz this morning and were turned back after warning. IRGC Navy announced closure of Strait of Hormuz;… pic.twitter.com/gfkoEjiKXL — Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) March 27, 2026

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απώθησε σήμερα το πρωί τα τρία πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ψέματα όταν δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι το μυστηριώδες «δώρο» που είχε πει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στους δημοσιογράφους πως το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων ήταν ότι επέπτρεψε σε 10 «πλοία με πετρέλαιο» να διέλθουν από την κρίσιμη για τη μεταφροά πετρελαίου θαλάσσια οδό. Το Fars διέψευσε ότι το στενό είναι ανοιχτό για οποιαδήποτε πλοία, λέγοντας ότι η θαλάσσια οδός «είναι κλειστή και κάθε διέλευση θα αντιμετωπίζεται σκληρά».

«Η κίνηση οποιουδήποτε πλοίου “προς και από” λιμάνια περιοχών συμμαχικών των Ισραηλινών και Αμερικανών εχθρούς απαγορεύεται ανεξαρτήτως προορισμού», ανέφερε το Fars, επικαλούμενο το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.