ΠΚ

Συνολικά 125 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ από το Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης τους επίθεσης, με 35 να εισέρχονται στον ισραηλινό εναέριο χώρο και τους υπόλοιπους να αναχαιτίζονται νωρίτερα.

Ένας πύραυλος έπληξε το βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγή του Magen David Adom στο Walla, χωρίς να αναφερθούν τραυματίες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και της Υπηρεσίας Διάσωσης, θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κτήριο 20 ορόφων και διείσδυσαν στον 17ο όροφο.

Το πρωί του Σαββάτου το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, εξαπολύοντας έντονο πυραυλικό μπαράζ στο βόρειο Ισραήλ και τα Υψώματα του Γκολάν. Οι σειρήνες ηχούσαν κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης

Άλλες ομάδες διάσωσης είχαν αποσταλεί νωρίτερα για να περιθάλψουν αρκετά άτομα που τραυματίστηκαν ενώ κατευθύνονταν προς προστατευόμενες περιοχές.

Μερικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου προήλθαν από το Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή. Επίσημα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν αυτές τις πληροφορίες.