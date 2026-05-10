Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, διαβιβάστηκε στους Πακιστανούς μεσολαβητές.

«Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο τελευταίο σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου παραδόθηκε σήμερα μέσω ενός πακιστανικού μεσολαβητή», ανέφερε το IRNA.

Επίσης, το πρακτορείο αναφέρει, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι:

«Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή».

Σημειώνεται ότι το Πακιστάν είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον στις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με το Reuters, σχετική ηρεμία επικρατεί τις τελευταίες ώρες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από ημέρες επιθέσεων και στρατιωτικών επεισοδίων.

Την ίδια ώρα, η Εταιρεία Πετρελαϊκών Τερματικών Σταθμών του Ιράν διαψεύδει τις αναφορές για διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ την Κυριακή.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με την αφορμή συνεδρίασης αξιωματούχων για την αποκατάσταση των ζημιών από τον «Τρίτο Επιβεβλημένο Πόλεμο», επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι «το ιρανικό έθνος δεν θα υποκύψει ποτέ στον εχθρό».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο διάλογος ή η διαπραγμάτευση «δεν σημαίνει παράδοση ή υποχώρηση», αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού «με κύρος».