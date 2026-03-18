Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη, έπειτα από τη στοχοποιήση εγκαταστάσεων που συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου του Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Τετάρτης, 18 Μαρτίου, στόχος έγινε το διυλιστήριο φυσικού αερίου κοντά στο κοίτασμα South Pars που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η επίθεση, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, έγινε από τη χώρα του, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι πρότινος, ο Τραμπ ήταν αντίθετος στις επιθέσεις που αφορούσαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λόγω της πιθανότητας καταστροφικών πυρκαγιών, αλλά και της επακόλουθης αύξησης των τιμών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, φαίνεται να ενέδωσε, όπως αναφέρει ο ίδιος Ισραηλινός αξιωματούχος. To Ισραήλ είχε το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την επίθεση ανέφερε, άλλωστε και το Axios.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αυτόν τον πόλεμο, αναφέρει το CNN.

Βίντεο από την επίθεση στο διυλιστήριο:

Εν συνεχεία, οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση, ζητώντας την εκκένωση πετροχημικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς πλέον αναμένονται αντίποινα από τη μεριά του Ιράν.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars λειτουργεί από κοινού από το Ιράν και το Κατάρ.

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης:

Εκτοξεύτηκαν πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4,5%, προσεγγίζοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικευμένη ανησυχία των αγορών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF στο Άμστερνταμ σημείωνε νωρίς το απόγευμα άνοδο 6,87% στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ανακοίνωση του Ιράν ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars αποτέλεσε στόχο επίθεσης, εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας.

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: