Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη, έπειτα από τη στοχοποιήση εγκαταστάσεων που συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου του Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Τετάρτης, 18 Μαρτίου, στόχος έγινε το διυλιστήριο φυσικού αερίου κοντά στο κοίτασμα South Pars που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Η επίθεση, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, έγινε από τη χώρα του, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέχρι πρότινος, ο Τραμπ ήταν αντίθετος στις επιθέσεις που αφορούσαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λόγω της πιθανότητας καταστροφικών πυρκαγιών, αλλά και της επακόλουθης αύξησης των τιμών. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, φαίνεται να ενέδωσε, όπως αναφέρει ο ίδιος Ισραηλινός αξιωματούχος. To Ισραήλ είχε το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την επίθεση ανέφερε, άλλωστε και το Axios.
Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αυτόν τον πόλεμο, αναφέρει το CNN.
Εν συνεχεία, οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση, ζητώντας την εκκένωση πετροχημικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς πλέον αναμένονται αντίποινα από τη μεριά του Ιράν.
Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars λειτουργεί από κοινού από το Ιράν και το Κατάρ.
Εκτοξεύτηκαν πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4,5%, προσεγγίζοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικευμένη ανησυχία των αγορών για την ενεργειακή ασφάλεια.
Την ίδια ώρα, η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF στο Άμστερνταμ σημείωνε νωρίς το απόγευμα άνοδο 6,87% στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Η ανακοίνωση του Ιράν ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars αποτέλεσε στόχο επίθεσης, εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας.
Τρεις τραυματίες από την ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ
Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από την τελευταία επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του κεντρικού Ισραήλ, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.
Στην Πετάχ Τίκβα, η υπηρεσία ασθενοφόρων «Μάγκεν Νταβίντ Άντομ» αναφέρει ότι περιθάλπει έναν 44χρονο άνδρα και δύο παιδιά ηλικίας 13 και 12 ετών, τα οποία τραυματίστηκαν από την έκρηξη.
Αναφέρθηκαν αρκετές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ όπου έπεσαν βόμβες διασποράς, μία από τις οποίες προκάλεσε ζημιές σε μια κατοικία.
Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε επιτυχώς η νεότερη επίθεση στην Ελάτ
Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή πτώσεις πυραύλων από τη νεότερη ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, η οποία είχε ως στόχο την περιοχή του Ελάτ, στο νότιο Ισραήλ.
Σειρήνες ήχησαν στην κοινότητα Μπεέρ Ορά, κοντά στο αεροδρόμιο Ραμόν.
Ισραήλ: Ιδιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από ιρανική επίθεση
Τρία ιδιωτικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν υπέστησαν ζημιές από θραύσματα που έπεσαν μετά την αναχαίτιση ενός ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου το πρωί της Τετάρτης (18/3), σύμφωνα με τις Αρχές του αεροδρομίου.
Εικόνες που δημοσίευσε η εφημερίδα «The Times of Israel» δείχνουν ότι ένα από τα αεροσκάφη πήρε φωτιά από τα θραύσματα, ενώ άλλα υπέστησαν μικρές ζημιές.
Ένας εκπρόσωπος της Αρχής Αεροδρομίων του Ισραήλ δήλωσε ότι «τρία ιδιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές σήμερα το πρωί από θραύσματα της αναχαίτισης».
Ζημιές σε υποδομές του κοιτάσματος του South Pars - Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί
Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν, μετέδωσε ότι τμήματα των υποδομών στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars υπέστησαν ζημιές.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Εκτοξεύτηκαν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4,5%, προσεγγίζοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικευμένη ανησυχία των αγορών για την ενεργειακή ασφάλεια.
Την ίδια ώρα, η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF στο Άμστερνταμ σημείωνε νωρίς το απόγευμα άνοδο 6,87% στα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Η ανακοίνωση του Ιράν ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars αποτέλεσε στόχο επίθεσης, εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας.
Ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι ο υπουργός Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, σκοτώθηκε, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται επίσης ο Αλί Λαριτζανί και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, καθώς και μέλη των οικογενειών τους και συνεργάτες τους.
«Η δειλή δολοφονία των αγαπημένων μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζανί και Αζίζ Νασιρζαντέχ… μας έχει βυθίσει στο πένθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν στην ανάρτησή του.
Βρετανία: «Εκνευριστική» η έλλειψη σχεδίου ΗΠΑ και Ισραήλ για την αντιμετώπιση του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ
Η έλλειψη σχεδίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την αντιμετώπιση του μερικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν είναι «εκνευριστική», δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς.
«Είναι εκνευριστικό το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει τώρα μετά το πολύ προβλέψιμο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε η Ριβς, μιλώντας δίπλα στον Ισπανό υπουργό Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο.
Ζημιές στο κεντρικό Ισραήλ από βόμβες διασποράς
Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, προκλήθηκαν ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ από βόμβες διασποράς που εκτοξεύθηκαν από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο.
Μία από τις βόμβες διασποράς προκάλεσε ζημιές σε κατοικία.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ: Δεν υπάρχουν ζημιές
Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε την Τρίτη (17/3) από «βλήμα» που δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην υποδομή και κανέναν τραυματισμό, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA-ΔΟΑΕ).
Η υπηρεσία του ΟΗΕ, με έδρα την Βιέννη, «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό, ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο «Χ».
Ο γενικός διευθυντής, Ραφαέλ Γκρόσι, «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια του πολέμου για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».
Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού (…) σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».
Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και Ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.
«Έχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές τον Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες (…) ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού Ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
Κάλεσε δε τις δύο χώρες να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής.
Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Η σημασία του South Pars
Το τεράστιο πεδίο φυσικού αερίου «South Pars» διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου που είναι γνωστά παγκοσμίως και το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ.
Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη του 1990.
Το Ισραήλ είχε πλήξει ιρανικές εγκαταστάσεις αυτού του πεδίου και στη διάρκεια του «πολέμου των 12 ημερών», τον Ιούνιο του 2025.
Μετά τη σημερινή επίθεση, στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά. Ομάδες πυροσβεστών έχουν σταλεί στο σημείο προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο.
Το Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Κόλπο
Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο της Samerf (Samref Refinery) και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ (Jubail Petrochemical Complex) της Σαουδικής Αραβίας, το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν (Al Hosn Gas Field) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ (Mesaieed Petrochemical Complex), την Εταιρεία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ (Mesaieed Holding Company) και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν (Ras Laffan Refinery) του Κατάρ.
«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση.
Ισραήλ: Η Μοσάντ αναζητά Ιρανούς που θα κατασκοπεύουν για λογαριασμό της
Την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχίζει να καλεί ανοιχτά τους Ιρανούς να αναλάβουν δράση ενάντια στο καθεστώς τους, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας εκτυλίσσεται εδώ και μήνες μια πιο προσεκτική στρατηγική από την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, τη Μοσάντ.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Κατάρ: Επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση η επίθεση στο South Pars
Το Κατάρ καταδικάζει τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση» σε μια ήδη τεταμένη περιοχή.
Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ τόνισε ότι η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών συνιστά σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, προειδοποιώντας παράλληλα για τις επιπτώσεις τόσο στους λαούς της περιοχής, όσο και στο περιβάλλον.
Η Ντόχα κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο και να κινηθούν προς την αποκλιμάκωση της έντασης, με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.
Nέα επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ
Οι IDF εντόπισαν νέα εκτόξευση ιρανικών πυραύλων. Αυτή την ώρα ηχούν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ.
Τραμπ: Νέα επίθεση κατά των συμμάχων για τα Στενά του Ορμούζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά συμμάχους των ΗΠΑ για την άρνησή τους να προσφέρουν βοήθεια στις ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν έπειτα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση και απείλησε πάλι με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ουάσινγκτον.
«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν “τελειώναμε” με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν -όχι εμείς- να είναι υπεύθυνες για το λεγόμενο “Στενό”;
Αυτό θα έκανε ορισμένους από τους «συμμάχους» που δεν ανταποκρίνονται, να κινητοποιηθούν, και γρήγορα!!!» έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.
Ο Τραμπ έχει κάνει αντιφατικές δηλώσεις για αυτό το θέμα.
Την Τρίτη (17/3), χαρακτήρισε την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ «πραγματικά ανόητο λάθος», υποστήριξε ότι η βοήθειά τους ήταν τελικά περιττή και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «θα ήθελε κάποια βοήθεια» στην ανίχνευση ναρκών εκεί.
Βίντεο από την επίθεση στο διυλιστήριο κοντά στο κοίτασμα South Pars
Διαβάστε εδώ.