Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς η Τεχεράνη θέτει πλέον ανοικτά στο τραπέζι το ενδεχόμενο επέκτασης του μετώπου μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό.

Η προειδοποίηση ήρθε από τον Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, σύμβουλο του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Fars ότι μια πιθανή νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη κλιμάκωση. Όπως σημείωσε, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις απλώνονται από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα, η απάντηση της Τεχεράνης ενδέχεται να μεταφέρει την ένταση ακόμη μακρύτερα, στον Ινδικό Ωκεανό ή και σε άλλα μέτωπα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες κινήσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Έχοντας την πολυετή στρατιωτική υποστήριξη του Ιράν—παρά τις συστηματικές αρνήσεις της Τεχεράνης για άμεση εμπλοκή—οι Χούθι κατέλαβαν την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, ισχυροποιώντας τη θέση τους στο κομβικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Είναι η πρώτη φορά που ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος αναφέρεται ονομαστικά στον Ινδικό Ωκεανό, βάζοντας στο στόχαστρο την κοινή αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία απέχει 4.118 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τις ιρανικές ακτές. Η βάση αυτή αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό κόμβο, καθώς απέχει περίπου 3.000 χιλιόμετρα τόσο από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ όσο και από τα στενά της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας, ενώ φιλοξενεί βομβαρδιστικά B-52, αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135, αναγνωριστικά αεροσκάφη, προηγμένα ραντάρ και μεγάλες εγκαταστάσεις καυσίμων.

Η σοβαρότητα της απειλής είχε ήδη διαφανεί τον Μάρτιο, όταν το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκώς με στόχο το Ντιέγκο Γκαρσία. Παρά το γεγονός ότι ο ένας πύραυλος έπεσε εκτός στόχου και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο με σύστημα SM-3, η επιχείρηση αυτή έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας τις αναβαθμισμένες πυραυλικές δυνατότητες και την πρόθεση της Τεχεράνης για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς.