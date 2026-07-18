Σε προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, εφόσον τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν παραταθούν για ακόμη «δυο-τρεις ημέρες», προχώρησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ υπογράμμισε ότι «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα», διαμηνύοντας με έμφαση πως «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία έχει την ευθύνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε πως το Ιράν βρίσκεται υπό επίθεση για άλλη μια νύχτα. Αυτή είναι η έβδομη κατά σειρά.

Όπως επισήμανε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», οι αμερικανικές δυνάμεις «διεξήγαγαν νέο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 15:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, δηλαδή 22:00 ώρα Ελλάδας), για έβδομη συνεχόμενη νύχτα».

Σκοπός των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ήταν η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών ικανοτήτων της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε εκρήξεις στην πόλη Γιαζντ, στο κεντρικό Ιράν. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR έκανε λόγο για «εκρήξεις» που ακούστηκαν σε διάφορες «νότιες επαρχίες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.