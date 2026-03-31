Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν την Τρίτη (31/3) ότι από την 1η Απριλίου θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε χώρες του Κόλπου, σε αντίποινα για επιθέσεις στο Ιράν.
Μεταξύ των 18 εταιρειών που αναφέρονται στην απειλή των IRGC είναι η Microsoft, η Google, η Apple, η Intel, η IBM, η Tesla και η Boeing.
«Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους σε αντάλλαγμα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1η Απρίλη», ανέφερε η δήλωση των IRGC.