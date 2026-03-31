Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν την Τρίτη (31/3) ότι από ​την ​1η ​Απριλίου θα ​στοχοποιήσουν ​αμερικανικές ​εταιρείες ​που δραστηριοποιούνται σε χώρες του Κόλπου, ​σε ​αντίποινα για ​επιθέσεις ​στο ​Ιράν.

Μεταξύ των 18 ​εταιρειών που αναφέρονται στην ​απειλή των ​IRGC ​είναι ​η ​Microsoft, η ​Google, ​η ​Apple, η ​Intel, η ​IBM, η ​Tesla ​και η ​Boeing.

«Αυτές οι ​εταιρείες ​θα πρέπει ​να αναμένουν ​την ​καταστροφή ​των ​αντίστοιχων ​μονάδων ​τους ​σε ​αντάλλαγμα ​για ​κάθε ​τρομοκρατική ​ενέργεια ​στο ​Ιράν, ​ξεκινώντας ​από ​τις ​8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης ​την ​Τετάρτη, 1η ​Απρίλη», ​ανέφερε ​η ​δήλωση των ​IRGC.