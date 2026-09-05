Ο ιρανικός στρατός υποσχέθηκε το Σάββατο “σκληρότερα” αντίποινα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων εάν η Ουάσινγκτον συνεχίσει τα πλήγματά της κατά των ιρανικών πλοίων, μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι εξουδετέρωσαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα.

“Ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός προειδοποιείται ότι εάν οι κακόβουλες ενέργειες, η ανασφάλεια και η παρενόχληση των ιρανικών πλοίων, καθώς και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν συνεχιστούν, τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή θα είναι σκληρότερα σε σχέση με πριν και μπορεί να επεκταθούν”, δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια.

Από την πλευρά της, η ιρανική διπλωματία καταδίκασε “έντονα” σήμερα τα πλήγματα εναντίον των πλοίων της, χαρακτηρίζοντάς τα “παράνομες και επιθετικές ενέργειες”.