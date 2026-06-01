Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως την Αμερική για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

«Η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το γενοκτονικό σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. Ισραήλ) αποτελούν σαφή απόδειξη ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν την εκεχειρία. Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα βρουν τη θέση τους με τον καιρό», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ.

⚡MUHAMMED BAKIR GALİBAF TAM İSABET VURDU! 🇮🇷 İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf: “Soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan’daki deniz ablukasını sürdürmesi ve savaş suçlarını tırmandırması, ABD’nin ateşkese uymadığının açık kanıtıdır.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της ισραηλινής ηγεσίας προς την Τσαχάλ να πλήξει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της φιλο-ιρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός προωθήθηκε τις τελευταίες ημέρες εις βάθος στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, συνεχίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές επιδρομές.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση της παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του νοτίου Ιράν με στόχο συστήματα ραντάρ και ελέγχου των drones.

Μπαγαΐ: «Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν επίσης την εκεχειρία. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Η πρωινή επίθεση είναι η τρίτη εδώ και μία επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε στρατιωτικά.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα επίθεση με drones και πυραύλους, χωρίς να προσδιορίζει την προέλευσή της, ενώ οι αρχές του Κουβέιτ επέρριψαν στην Τεχεράνη την ευθύνη.