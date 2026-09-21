Νέα, αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυναν οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα πυροδοτήσει χτυπήματα σε «νέους στόχους», κάνοντας χρήση «νέων όπλων».

Μέσα από επίσημη ανακοίνωσή τους, οι επίλεκτες δυνάμεις της Τεχεράνης ξεκαθαρίζουν το τοπίο μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης: «Σε περίπτωση νέας επίθεσης, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην άμυνά μας και αντεπίθεση». Επιπλέον, κάνουν σαφή λόγο για «μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου», καθώς και για μια «αλλαγή στα όπλα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται».

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπογράμμισαν χαρακτηριστικά την πρόθεσή τους να αιφνιδιάσουν σε στρατιωτικό επίπεδο: «Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί».

Τη ρητορική αυτή ενίσχυσε με δηλώσεις του στο πρακτορείο Fars και ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί. «Αν σημειωθεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», τόνισε, συμπληρώνοντας πως το Ιράν είναι απόλυτα προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο μιας μακροχρόνιας σύρραξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ισχυρή ένοπλη δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προβαίνει σε ανάλογες δηλώσεις. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδίδονται τακτικά από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τη συχνότητά τους να έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 24ωρα. Ενδεικτικό είναι πως μόλις το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, η κεντρική διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε ότι, βάσει πληροφοριών της, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «αποφασίσει για άλλη μια φορά να πάρουν μέτρα εναντίον του ισλαμικού Ιράν, με το πράσινο φως ορισμένων χωρών της περιοχής».

Το σκηνικό αυτό διαμορφώνεται έπειτα από περισσότερο από μισό χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι διαπραγματευτικές προσπάθειες έχουν περιέλθει σε τέλμα, ενώ το μέτωπο της σύγκρουσης έχει πλέον διευρυνθεί, επηρεάζοντας άμεσα την Υεμένη και τη Σαουδική Αραβία.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκατέρωθεν επιθέσεις αναζωπυρώθηκαν στα τέλη Αυγούστου μετά από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας. Επίκεντρο της έντασης αποτέλεσαν κυρίως τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, παρόλο που το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια τάση αποκλιμάκωσης των πληγμάτων.