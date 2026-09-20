Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται εκ νέου η Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ισχυρίζεται ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζει την επανέναρξη των στρατιωτικών της επιχειρήσεων. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαμηνύει πως είναι έτοιμη να καταφέρει «συντριπτικά» χτυπήματα στις αμερικανικές υποδομές και βάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, η στρατιωτική διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια, των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, επικαλέστηκε πληροφορίες που δείχνουν εγκεκριμένο σχέδιο δράσης των ΗΠΑ, το οποίο φέρεται να συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος με την υποστήριξη ορισμένων κρατών της Μέσης Ανατολής.

Προειδοποιήσεις προς γειτονικά κράτη και όροι για εκεχειρία

Η ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε επιθετική κίνηση των ΗΠΑ θα πυροδοτήσει αδιάκοπα και σφοδρά αντίποινα χωρίς περιορισμούς. Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στα γειτονικά κράτη, επισημαίνοντας ότι η παροχή διευκολύνσεων στην Ουάσιγκτον θα θεωρηθεί ευθεία εμπλοκή, αίροντας κάθε πρόθεση αυτοσυγκράτησης από την Τεχεράνη.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, ανέφερε ότι έχουν διαβιβαστεί μέσω του Κατάρ οι όροι του Ιράν προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης Υεμένης – Σαουδικής Αραβίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πυρηνικό δόγμα της χώρας παραμένει αμετάβλητο, βάσει της σχετικής φετφά του Αλί Χαμενεΐ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αποκλεισμένα έως ότου ικανοποιηθούν τα ιρανικά αιτήματα.

Εκτάκτους κινδύνους για τους Αμερικανούς πολίτες βλέπει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Απέναντι στο έκρυθμο αυτό σκηνικό, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία υψίστης ασφαλείας, στους πολίτες της να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι αρχές των ΗΠΑ προειδοποιούν για πιθανές αιφνίδιες ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και αυξημένο κίνδυνο στοχοποίησης διπλωματικών και επιχειρηματικών αποστολών σε διεθνές επίπεδο.

Κλιμάκωση από τους Χούθι και στρατηγικός ασφυκτικός κλοιός στην ενέργεια

Η ανησυχία της Ουάσιγκτον εντείνεται και λόγω της δράσης των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Ριάντ και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Αν και το Ριαντ δεν σχολίασε άμεσα τα χτυπήματα, ο στρατιωτικός συνασπισμός δήλωσε πως εξουδετέρωσε μέρος των επιθέσεων.

Μετά τις πρόσφατες εδαφικές τους επιτυχίες, οι Χούθι ελέγχουν πλέον το κομβικό Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε συνδυασμό με τον παράλληλο αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ από το Ιράν, οι θαλάσσιες οδοί εξαγωγής πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν σχεδόν παραλύσει, προκαλώντας έντονες αναταράξεις και πιέσεις στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.